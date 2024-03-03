03 Mar 2024 - 10:26- Ekonomi G:

EPDK'dan Kocaeli kararı! Depolama tarifesi değişti

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), TP Petrol Dağıtım Anonim Şirketinin Antalya ve Kocaeli'deki depolama tesislerine ilişkin depolama tarifesi değiştirildi.

EPDK'dan Kocaeli kararı! Depolama tarifesi değişti mask

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, TP Petrol Dağıtım AŞ'nin depolama lisansı kapsamında faaliyette bulunan "Antalya Depolama Tesisi" ve Kocaeli 'deki "Yarımca Depolama Tesisi"ne ilişkin depolama tarifesi tadil edilerek onaylandı.
Yayımlanan karara göre, Antalya Depolama Tesisi'nde günlük depolama hizmet bedeli, metreküp başına benzin türleri için 0,51 TL, motorin için 0,37 TL olacak. Teslim alma hizmet bedeli de benzin ve motorin türleri için 13,87 TL olarak uygulanmasına karar verildi
Yarımca Depolama Tesisi'nde günlük depolama hizmet bedeli, metreküp başına benzin türleri için 0,51 TL, motorin için 0,37 TL, olacak. Teslim alma hizmet bedeli olarak da benzin ve motorin türleri için 13,87 TL, deniz yakıtı için 9,49 TL ödenecek.
# Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, EPDK, hizmet, karar

03 Mar 2024 - 10:26 - Ekonomi

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Yorumlar

(2)
02

Emekli - Maliyet artışı var zam geliyor gerekçesi açıklanmiş bile

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 03 Mart 11:04
01

Vatandaş - Bir şey anlamadım ama,bunun ucu bize değmiştir ,Kesin..

Yanıtla . 6Beğen . 0Beğenme 03 Mart 10:41

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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