- Gündem

BAL-TÜRK çifte vatandaşlık sorunlarını dile getirdi

Genel Merkezi Kocaeli’de bulunan Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nin yeni seçilen yönetim kurulu üyeleri çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. BAL-TÜRK geçtiğimiz günlerde Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’na ziyarette bulundu. Ziyaret kapsamında birçok sorun ele alındı.

Aygün Baş
Aygün Baş Tüm Haberleri
BAL-TÜRK çifte vatandaşlık sorunlarını dile getirdi mask
BAL-TÜRK çifte vatandaşlık sorunlarını dile getirdi
BAL-TÜRK çifte vatandaşlık sorunlarını dile getirdi
Haber albümü için resme tıklayın

BAL- TÜRK yeni seçilen yönetimi ile Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’na (YTB) ziyaret gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen ziyaret kapsamında BAL-TÜRK yönetimi son dönemde gündemi meşgul eden birçok sorunun dile getirildiği dosyayı Başkan Eren'e teslim etti. Ziyarette, çifte vatandaşlık ve oturum temelli sıkıntılar, Bulgaristan ile vize sıkıntıları, Türkiye'deki kayıtlı kimlik bilgilerinin idari olarak tekrar düzeltilmesinin sağlanabilmesi, genel sağlık sigortasından faydalanabilme hakkının soydaşlar için işler hale getirilmesi de dahil birçok istişare edildi. 

RAHATSIZLIKLAR DİLE GETİRİLDİ

Bulgaristan'daki siyasi gelişmelerin de gündeme geldiği ziyarette son dönemde yaşanan Bulgaristan vatandaşlığı almak vatandaşlara dil şartı getirilmesi konusunda camianın rahatsızlığı iletildi. YTB Başkanı bu konuların daha detaylı ele alınması için BAL-TÜRK temsilcilerinin de olacağı bir çalışma grubu oluşturma sözünü verdi.
# yeni, türkiye, TÜRK, sağlık

03 Mar 2024 - 11:04 - Gündem

Mahreç  Aygün Baş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.861.334 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL