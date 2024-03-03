BAL-TÜRK çifte vatandaşlık sorunlarını dile getirdi

BAL- TÜRK yeni seçilen yönetimi ile Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’na (YTB) ziyaret gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen ziyaret kapsamında BAL-TÜRK yönetimi son dönemde gündemi meşgul eden birçok sorunun dile getirildiği dosyayı Başkan Eren'e teslim etti. Ziyarette, çifte vatandaşlık ve oturum temelli sıkıntılar, Bulgaristan ile vize sıkıntıları, Türkiye'deki kayıtlı kimlik bilgilerinin idari olarak tekrar düzeltilmesinin sağlanabilmesi, genel sağlık sigortasından faydalanabilme hakkının soydaşlar için işler hale getirilmesi de dahil birçok istişare edildi.

RAHATSIZLIKLAR DİLE GETİRİLDİ

Bulgaristan'daki siyasi gelişmelerin de gündeme geldiği ziyarette son dönemde yaşanan Bulgaristan vatandaşlığı almak vatandaşlara dil şartı getirilmesi konusunda camianın rahatsızlığı iletildi. YTB Başkanı bu konuların daha detaylı ele alınması için BAL-TÜRK temsilcilerinin de olacağı bir çalışma grubu oluşturma sözünü verdi.