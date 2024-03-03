Başiskele Bağımsız Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ayaz'ın, Yeniköy S Cafe’de düzenlediği programa 150’den fazla Yeniköy’lü vatandaş ilgi gösterdi. Yeniköy’lü vatandaşların meşale ve havai fişekli gösterisi ile kendisinin karşılanması renkli görüntülere sebep oldu. Programda projelerini anlatan ve daha önceki belediye başkanlığı döneminde yaptıklarının, yeniden seçilmesi durumunda neler yapabileceğinin bir göstergesi olduğunu söyleyen Hüseyin Ayaz, tüm Başiskele’li vatandaşların oyuna talip olduğunu beyan etti. Ayaz, programda ve sonrasında vatandaşların taleplerini tek tek iletişim kurarak dinledi.
03 Mar 2024 - 11:12- Siyaset Güncelleme:
Hüseyin Ayaz'dan Yeniköy ziyareti
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03 Mar 2024 - 11:12 - Siyaset Yazdır
Mahreç Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.