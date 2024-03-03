Hüseyin Ayaz'dan Yeniköy ziyareti

Başiskele Bağımsız Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ayaz'ın, Yeniköy S Cafe’de düzenlediği programa 150’den fazla Yeniköy’lü vatandaş ilgi gösterdi. Yeniköy’lü vatandaşların meşale ve havai fişekli gösterisi ile kendisinin karşılanması renkli görüntülere sebep oldu. Programda projelerini anlatan ve daha önceki belediye başkanlığı döneminde yaptıklarının, yeniden seçilmesi durumunda neler yapabileceğinin bir göstergesi olduğunu söyleyen Hüseyin Ayaz, tüm Başiskele’li vatandaşların oyuna talip olduğunu beyan etti. Ayaz, programda ve sonrasında vatandaşların taleplerini tek tek iletişim kurarak dinledi.