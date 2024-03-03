03 Mar 2024 - 11:12- Siyaset G:

Hüseyin Ayaz'dan Yeniköy ziyareti

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Hüseyin Ayaz'dan Yeniköy ziyareti mask
Hüseyin Ayaz'dan Yeniköy ziyareti
Hüseyin Ayaz'dan Yeniköy ziyareti
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Başiskele Bağımsız Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ayaz'ın, Yeniköy S Cafe’de düzenlediği programa 150’den fazla Yeniköy’lü vatandaş ilgi gösterdi. Yeniköy’lü vatandaşların meşale ve havai fişekli gösterisi ile kendisinin karşılanması renkli görüntülere sebep oldu. Programda projelerini anlatan ve daha önceki belediye başkanlığı döneminde yaptıklarının, yeniden seçilmesi durumunda neler yapabileceğinin bir göstergesi olduğunu söyleyen Hüseyin Ayaz, tüm Başiskele’li vatandaşların oyuna talip olduğunu beyan etti. Ayaz, programda ve sonrasında vatandaşların taleplerini tek tek iletişim kurarak dinledi. 
# oldu, Başiskele

03 Mar 2024 - 11:12 - Siyaset

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