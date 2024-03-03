Survivor'da yarışmacılara ceza yağdı

Survivor All Star 2024 sezonu kaosun eksik olmadığı bir program haline geldi. Oldukça farklı bir sezon haline gelen bu sezonda bazı yarışmacılar telefonla iletişim kurmaya çalışıyor, bazıları her gün kavga çıkarıyor.

DİSKALİFİYE OLABİLİR

Yarışmanın yayınlanan son bölümünde yapılan konseyde sakatlanıp hastaneye kaldırılan Nagihan Karadere hakkında bilgilendirme yapan Acun Ilıcalı, Nagihan’ın durumunun henüz netleşmediğini söyleyerek “Bir anda her şey sona erebilir” diyerek diskalifiye ihtimalini aktardı.

Öte yandan son zamanlarda gerçekleşen en büyük olaylardan biri de Aysu'nun ağabeyinin adada bulunan birine para göndererek, Aysu için yiyecek alışverişi yaptırmak istemesiydi.

Acun Ilıcalı'nın dünkü konseyde anlattığına göre Aysu'nun abisi bir çalışana para gönderip Aysu için yiyecek alışverişi yapmasını istiyor. Bunu duyan Acun Ilıcalı ise Aysu'ya 5 ödülden yararlanmama cezası veriyor.

Asıl olay ise Aleyna Kalaycıoğlu ve Yunus Emre ikilisinden geliyor. İkili kamera arkasında görevli ekipten kahve istiyor. Ekipten kahve isteyen ve kahve içerken yakalanan ikiliye karşı Acun Ilıcalı, "Hazır cezan bitmişken sana 3 ödül daha ceza veriyoruz" dedi. Ancak Aleyna’ya herhangi bir ceza vermedi.

"SENİ NASIL DURDURACAĞIZ?"

Acun Ilıcalı, Aleyna'ya ceza vermezken Yunus Emre’ye ceza verme sebebini şöyle anlatıyor:

“İhlali yaptığın zaman arkadaşımız seni uyarıyor diyor ki 'Yunus Emre seni nasıl durduracağız?' Sen de çok güzel bir cevap veriyorsun takdir ediyorum yani bazen senin bu hallerin de hoşuma gidiyor yani enteresan bir cevap çünkü... 'Beni kimse durduramaz' diyorsun. Mükemmel bir cevap. Cesaret ister. Arkadaşlarım beni temsil ediyorlar onlara yapılan bize yapılan hareket. İhlal anında bunu demesi tabii ki bize cevap verme zorunluluğu getiriyor.”

Kaynak: yeniçağ