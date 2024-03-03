Körfez’e değer katacak 59 proje

Körfez Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Şener Söğüt, yeni dönemde Körfez’e kazandıracağı projeleri Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıda kamuoyu ile paylaştı. Eğitimden spora, çevreden kentsel dönüşüme kadar toplam 59 proje açıklayan Başkan Söğüt, “Ayağı yere basan, Körfez’e değer katacak projeler hazırladık. Cumhur İttifakı Körfez Belediye Başkan Adayı olarak çıktığımız bu yolda, niyetimiz halis, hedefimiz açıktır. O da şehrimize hizmet etmek ve gök kubbede hoş bir sada bırakmaktır” dedi.

SALONDA COŞKU HAKİMDİ

Şener Söğüt’ün beyanname açıklamasına; AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, MKYK üyesi İlyas Şeker, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, BBP İl Koordinatörü Metehan Küpçü, AK Parti, MHP ve BBP İlçe Başkanları, eski Başkanlar Yunus Pehlivan ve Hereke Esener Maçil, STK temsilcileri, meclis üyesi adayları ve çok sayıda teşkilat üyesi katıldı.

5 YILIMIZ HİZMET DOLU GEÇTİ

Alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde kürsüye çıkan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Körfez Belediyesi olarak, geçtiğimiz 5 yılda, küresel salgınlara, küresel ekonomik zorluklara ve asrın felaketi olarak anılan depremlere rağmen, insanımızı merkeze alan; tüm imkanlarımızı da çocuklarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın, yetişkinlerimizin, yaşlılarımızın hülasa tüm Körfezlilerin ve Körfezin hizmetine sunan bir anlayışı hayata geçirmeyi de birlikte başardık.

BAŞLIK BAŞLIK ANLATTI

Cumhur İttifakı Körfez Belediye Başkan Adayı olarak çıktığımız bu yolda, niyetimiz halis, hedefimiz açıktır. O da şehrimize hizmet etmek, ve gök kubbede hoş bir sada bırakmaktır” dedi. Başkan Söğüt daha sonra beyannamede yer alan projeleri başlıklar altında tek tek anlattı. Körfez’e değer kattıklarını söyleyen Söğüt, “Planladığımız projeler bakanlıklar, büyükşehir ile birlikte yapacağımız çalışmalardır.

ULAŞIMDA ÖNEMLİ PROJELER

Körfez-Kartepe metro hattı önümüzdeki dönemde kazma vurulacak. Körfezliler kaliteli bir ulaşım hizmetine kavuşacak. Körfez İlimtepe Bağlantı yolunun birinci etabı bitti, ikinci etabını yapacağız. Körfez Limanlar kavşağı ve 20 kilometrelik bölünmüş yol ile Kuzey Marmara yolunun Sevindikli kavşağına bağlanacaktır. Körfez’i tır ve kamyon yükünden kurtulacaktır.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YENİ ADIMLAR

Prestijli caddeler yapacağız. Yarımca sahil araç geçiş köprüsünü yapacağız. Yarımca sahiline daha büyük araçlarla ulaşım sağlayacağız. Engelli ve güvenli yaya geçitleri yapacağız. Kentsel Dönüşüm de Barbaros Mahallesi tamamlandı sıra Kabakoz mevkiine geldi. Kabakoz bölgesi rezerv alan ilan edildiğinde Barbaros Mahallesi gibi kentsel dönüşümü başlayacak. İlimtepe bölgesinde Büyükşehir ve TOKİ yeni sosyal konutlar üretecek. Kentimizi dirençli şehirler arasına almak için yeni konutlar yapmak gerekiyor.

LOJİSTİK MERKEZİ KURACAĞIZ

Afet lojistik merkezini kurarak her türlü afete karşı hazırlıklı olacağız. 10’a yakın mahallemizin alt yapısını tamamladık. Kalan mahallelerimizin de alt yapısını önümüzdeki dönem tamamlayacağız. İleri Biyolojik Arıtma Tesisi İUS önümüzdeki dönem yapacak. Bu tesis ile daha temiz bir denize kavuşacağız. 66 artı Aktif Yaşlanma Merkezini Tütünçiftlik ve Hereke’de açacağız. Eğitim, rehabilitasyon, istihdam ve erişebilirlikte engelsiz bir Körfez’i birlikte yapacağız.

SOSYOLOJİK MASTER PLANI YAPACAĞIZ

Körfez’in sosyolojik master planını yapacağız. Vatandaşa, STK’lara vereceğimiz destekler planlanacak. Kültür, eğitim ve spor alanları ile kentte değer katacağız. Önümüzdeki dönem de yoğun şekilde kültür ve sanat etkinliklerimiz devam edecek. Halk kütüphaneleri açtık yenilerini açacağız ve çocuklarımızın buralarda daha kolay ders çalışmasını sağlayacağız. Üniversite öğrencilerimize desteklerimizi vermeye devam edeceğiz. Hereke halısı dokuma evini açtık ve önümüzdeki süreçte geliştireceğiz.

KONGRE MERKEZİ İNŞA EDECEĞİZ

Kocaelispor tesisleri Körfez’de yapılacak. İnşallah süper ligi de göreceğiz. 1000 seyirci kapasiteli spor salonumuz için adımları atmıştık ama olmadı; Bu dönem salonumuzu yapacağız. Mahalle spor tesisleri yapacağız. Kaşif çocuklar şehri yapacağız. Çocuklarımız için Körfez daha zevkli bir yer olacaktır. Devlet hastanemizin tüm onayları yapıldı ve ihalesini yaptık. Hastanemizi büyüteceğiz. 800 kişilik bir kongre merkezini de önümüzdeki dönem ilçemize kazandıracağız. Yeri ve projesi hazır.

FENER GÖLÜNE KAVUŞACAĞIZ

Körfez şehitliğini yenileyeceğiz. Taziye evlerimizi yenileyeceğiz. Galeri, sanayi ve nakliyecilerin içinde barındıracağı bir sanayi sitesini de ilçemize kazandıracağız. Elektrikli araç şarj istasyonları yapacağız. Yeni tır parklarını yapacağız. Fener gölü Millet Bahçesi için birçok adımlarını attık. Projesi hazır. Yarış pisti başka bir yere taşınacak ve Fener gölümüze kavuşacağız. Hereke’ye aqua parkı kazandıracağız. Sevindikli aktivite parkı yapacağız” dedi.

12 İLÇEDE DE ZAFERE ULAŞACAĞIZ

Şener Söğüt’ün sunumun ardından konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “31 Mart’ta 12 ilçemizin 12’sinde de zafere ulaşacağız. Bugün Körfez’deyiz. Şener Söğüt kardeşimle; diğer ilçelerde de oradaki adaylarımızla Cumhur İttifakımızın birliği ve beraberliği ile tüm Körfez’in halkıyla Allah’ın izniyle başarı öyküsü yazacağız. Türkiye Yüzyılı’nın yeni şehirlerini inşa etmek için, Türkiye Yüzyılı’na yakışan Kocaeli’yi, Körfez’i, yeniden inşa etmek için biriz, beraberiz, hazırız, kararlıyız” dedi.