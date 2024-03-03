Trabzonspor, ‘şeriat’ paylaşımı yapan tribün lideri Mehmet Fındıkçı için harekete geçti

Trabzonspor Divan Başkanı olan ve yeniden aday olmayan Ali Sürmen, salonda yaptığı konuşmada, “Yaşasın şeriat” paylaşımı yapan tribün lideri Mehmet Fındıkçı’nın disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı.

Trabzonspor’un farklı siyasi görüşlerden insanların oluştuğu bir kulüp olduğunu belirten Ali Sürmen, şunları söyledi:

“Ama görüyoruz ki, bazı üyelerimiz bunu abartıyor. Taraftar grubu lideri olan ve kulübümüze çok katkısı olan Mehmet Fındıkçı kardeşimizi İstiklal Marşı’nda eli cebinde gördük. Bunu, bir algılama hatası mı diye düşündük. Fakat 19 Şubat’ta sosyal medya hesabında ‘Yaşasın şeriat’ diye paylaşım yaptı. Bu hareket, hak anayasa suçudur ve Türk Ceza Kanunu’na göre suç olmakla birlikte kulübümüzün tüzüğünün 7. maddesindeki kulübün amaçlarına aykırı davranıştır. Dün itibarıyla, tüzüğün 58. madde gereği kendisini disiplin kuruluna sevk ettik.”



Mehmet Fındıkçı ise karar üzerine sosyal medya hesabından karara tepki gösterdi. Fındıkçı "İnsanların kanununu yüce Allah’ın kanunundan üstün gören zavallılar mahşerde neyin ne olduğu gördüğünüzde yüce Allah yar ve yardımcınız olsun. Günahkar olabiliriz ama bu Allah’ın dinine sahip çıkmayacağımız anlamına gelmez" dedi.

'PEKER' ŞOVUYLA HATIRLANIYOR

AKP'ye yakınlığıyla bilinen ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la fotoğrafları bulunan Fındıkçı daha önce de tribünde çocuklara 'Sedat Peker' şovu yaptırmıştı.Süper Lig'de 2017 yılında Trabzonspor ile Alanyaspor arasında Şenol Güneş Stadyumu'nda oynanan maçta Trbazonspor tribününde bir grup çocuğa, üzerinde suç örgütü lideri Sedat Peker'in adının yazılı olduğu tişörtler giydirilmişti. Organizasyonu yapan taraftar grubunun lideri Mehmet Fındıkçı'ya 6222 Sayılı Sporda Şiddeti Önleme Yasası kapsamında sahalardan 2 yıl men cezası verilmişti.