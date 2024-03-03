Tutuş, Roman kanaat önderleriyle buluştu  

AKP İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, İzmit’te seçim çalışmalarını İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından hazırlanan program kapsamında aralıksız sürdürüyor. Tutuş önceki gün de Roman STK temsilcileri ve kanaat önderleriyle buluştu. Seka Park Otel’de gerçekleştirilen programda, AKP İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, Milliyetçi Hareket Partisi ( MHP) İlçe Başkanı Kemal Okur ve meclis üyesi adayları yer aldı.
GÜÇLÜ BİR BAĞIMIZ VAR
Roman kanaat önderlerinin fikir ve önerilerini alan AKP İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, “Sizlerin fikir ve önerileri bizler için değerli. Roman kardeşlerimiz ile bizim bağımız seçim odaklı değil, biz zaten her zaman bir aradayız. Her zaman buluşuyor, istişarede bulunuyoruz” dedi. Tutuş, Roman kanaat önderlerinden gelen talep ve önerileri de tek tek not aldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.