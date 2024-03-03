Kocaeli Karamürsel'de 127 m² ahşap ev ve arsa(hisseli) icradan satılık

T.C.KOCAELİ İCRA DAİRESİ

2023/111001 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/111001 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Kocaeli Kartepe Çepni Mah. Köy İçi Mevki 181 Ada 1 Parsel tapuda 127,82 M2 "Ahşap Ev ve Arsa" vasıflı taşınmazda borçlunun 3/4 hissesi satışa çıkartılmıştır. İmar Planı : Taşınmazın "1/1000 ölçekli, 15.06.2017 tarihli, Kartepe Uygulama İmar Planı dahilinde, TAKS: 0,40 KAKS: 1,20 Hmax: 3 Kat yapılanma şartlarında Konutalanında kalmaktadır. Taşınmazın 43,82 m² yola terki bulunmakta olup terk sonrası alanın 84 m² alana düşeceği, cephe şartlarını sağlamaması sebebiyle yapılaşmaya izin verilmeyeceği beyan edilmiştir. Değer takdir terk sonrası kalan alanlar üzerinden takdir edilmiştir. Konumu: Batıdan Bld. Bşk. Muammer Erhan Caddesi, Seymenbaşı Sokak ve diğer cephelerden komşu parselleri ile çevrilidir. Taşınmazın yakın çevresinde PTT-Suadiye Şubesi, Suadiye Kız Talebe Yurdu, Kartepe Orman İşletme Şefliği, Suadiye İlk ve Orta Okulu yer almaktadır. Taşınmaz Belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır. TAŞINMAZ ÖZELLİKLERİ (YERİNDE YAPILAN İNCELEME) ?Taşınmaz parsel yamuğa benzer geometrik şekle sahip olup, eğimsiz yapıdadır. Parsel üzerinde yığma tarzda yaklaşık 40 yıllık, iki katlı bina bulunmakta olup, bina yaklaşık toplam 110 m² (Zemin Kat: 55 m², 1. Normal Kat: 55 m²) alana sahiptir. Taşınmaz parseli mahallinde tel örgü ile çevrilmiş olup halihazırda yola tecavüzlüdür. Parsel üzerindeki ruhsatsız olarak inşa edilmiş kadastro paftasına Ahşap ev (Mahallinde ahşap tavanlı yığma yapı) olarak işli yapının parsel sınırlarında kaldığı yoldan etkilenmeyeceği bilgisi şifahen verilmiştir. Taşınmaz parsel üzerindeki yapıya ait belediye arşiv dosyasında herhangi bir yasal bir belge (ruhsat, iskan, mimari proje) bulunmamaktadır. YAPI RUHSATI:Yapı Ruhsatı bulunmamaktadır. MİMARİ PROJE: Mimari proje bulunmamaktadır. YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ: Yapı Kullanma İzin Belgesibulunmamaktadır. Parsel üzerinde yer alan mahallinde 3 kapı nolu ikikatlı yapı ruhsatsız şekilde realize edilmiştir. Taşınmaz halihazırda Seymenbaşı Sokağa veBld. Bşk. Muammer Erhan Caddesine cepheli olup, taşınmazın terk sonrası kullanım alanının 84 m² alana düşeceği, parsel üzerindeki yapının yıkılması durumunda yerine yeni inşaat yapılmasına izin verilmeyeceği tespit edilmiştir. Yapılan incelemelerde 300 m² altındaki parsellere inşaat izni verilmediği tespit edilmiştir. Dış cephesi cephe boyalıdır. Giriş kapısı çelik doğramadır. ?Binada ısınma sistemi soba ile sağlanmaktadır. Taşınmaz parseli üzerinde konumlu yapının zemin katının müsait olmaması sebebiyle içine girilmemiş olup, dışarıdan yapılan gözlemlerde depo tertibinde ve yaklaşık brüt 55 m² alanlı olarak realize edildiği tespit edilmiştir. Taşınmazın 1. Normal katı antre, mutfak, 2 adet oda, ortak banyo ve balkon tertibinde yaklaşık brüt 55 m² alanlı olarak realize edilmiştir. Taşınmazın 1. Normal katında zeminler mineflor, duvarlar ve tavanlar plastik boya ve kartonpiyer kaplı, ıslak hacimlerde zeminler seramik duvarlar fayans kaplıdır. Taşınmazın mutfak dolapları mdf kaplı tezgahı mermerritten imal edilmiştir. Banyoda duşa kabin lavabo ve klozet mevcuttur. Taşınmazda kullanılan malzeme ve işçilik düşük kalitelidir. ·16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerler arasında bulunmadığı,

Adresi : Çepni Mahallesi, Bld. Bşk. Muammer Erhan Caddesi, No:3·Uavt: 1149164129 Kartepe

Arsa Payı : 3/4 İmar Durumu: Yukarıda belirtilmiştir.

Kıymeti : 540.000,00 TL KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Haciz şerhi mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/04/2024 - 14:40 Başlangıç Tarih ve Saati : 17/04/ 2024 - 14:40-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Bitiş Tarih ve Saati : 24/04/2024 - 14:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/05/2024 - 14:40

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Bitiş Tarih ve Saati : 23/05/2024 - 14:40

20/02/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.