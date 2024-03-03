Kocaeli İzmit'te 1944 m² tarla mahkemeden satılık

T.C. KOCAELİ 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/45 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/45 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl İzmit İlçe, Eseler/Köy, 128 Ada, 83 Parsel, Taşınmaz tarla vasfındadır

Yüzölçümü : 1.944,89 m2 Kıymeti : 875.200,50 TL KDV Oranı : %10

İmar Durumu :1/25000Ölçekli Nazım İmar Pılanında Tarımsal Niteliğini korunacak alanda kalmakta

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/03/ 2024 14:30

Bitiş Tarih ve Saati: 04/04/2024 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/04/2024 14:30

Bitiş Tarih ve Saati : 30/04/2024 - 14:30

28/02/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.