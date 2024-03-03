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İzmit Körfezi'nde sis etkisi

İzmit Körfezi'nde sabahın erken saatlerinden itibaren sis etkili oldu. Sis sebebiyle bazı gemilerin adeta silueti göründü.

İhlas Haber Ajansı
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İzmit Körfezi'nde sis etkisi mask
İzmit Körfezi'nde sis etkisi
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Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü Kocaeli'de sabah saatlerinden itibaren sis etkili oluyor. İzmit Körfezi'nde ile Derince ve Körfez ilçelerinin sahil kesimlerinde sis yoğunluğunu artırdı. Sis sebebiyle gemilerin adeta silueti göründü. Öte yandan, etkisini gösteren sis sebebiyle gemi trafiğinde aksama yaşanmadı.

03 Mar 2024 - 12:07 - Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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