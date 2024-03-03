Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü Kocaeli'de sabah saatlerinden itibaren sis etkili oluyor. İzmit Körfezi'nde ile Derince ve Körfez ilçelerinin sahil kesimlerinde sis yoğunluğunu artırdı. Sis sebebiyle gemilerin adeta silueti göründü. Öte yandan, etkisini gösteren sis sebebiyle gemi trafiğinde aksama yaşanmadı.
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İzmit Körfezi'nde sis etkisi
İzmit Körfezi'nde sabahın erken saatlerinden itibaren sis etkili oldu. Sis sebebiyle bazı gemilerin adeta silueti göründü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.