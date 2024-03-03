Listede Türkiye'de var: Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı

Listede 9'uncu sırada Maraş dondurması, 17'nci sırada ise Antep baklavası yer aldı. 23'üncü sırada da fıstıklı sarma kendine yer buldu. Listede 27'nci sırada ise baklava yer aldı. 46'ncı sıraya irmik helvası, 51'inci sıraya da fırın sütlaç geldi.
1. Makroud el louse
Badem, yumurta, şeker ve portakal suyu içeren makroud el louise Cezayir'e ait bir kurabiye çeşididir. Hafifçe kızarana kadar pişirilen bu kurabiyeler, tamamen kaplanmaları için pudra şekerine atılır.
2. Pastel de nata
Pastel de nata, dünya çapında popüler olan geleneksel bir Portekiz yumurtalı muhallebi tartıdır. En iyi sonuç için dolgunun çok tatlı olmaması, limon veya vanilya aroması içermemesi gerektiğine inanılıyor. Bunun yerine tartlara tarçın serpilmeli ve ideal olarak bir fincan kahve ile servis edilmeli.
3. Pastel de Belém
Pastel de Belém, geleneksel bir Portekiz yumurtalı muhallebi tartıdır ve ünlü pastel de nata'nın öncüsüdür. Turtalar, süt, yumurta, şeker, limon ve tarçın karışımıyla doldurulmuş bir hamur işi kabuğundan yapılır.
Pastel de Belém'in ilk tarifi, Jerónimos manastırının rahipleri tarafından üretildiği 1837 yılına kadar uzanıyor.
4. Petticoat Tails
Petticoat Tails, bu tatlı, tereyağlı kurabiye bisküvilerine özellikle düşkün olduğu söylenen İskoç Kraliçesi Mary'ninki de dahil olmak üzere, 16. yüzyıldan kalma özenle hazırlanmış Petticoat Tailsleri yaratmak için kullanılan kumaş parçalarına benzeyerek kendine özgü adını ve ayırt edici şeklini kazandı.
Bununla birlikte, başka bir teori, adlarının küçük bisküviler için kullanılan eski Fransızca terim olan petits cotés'den türetilmiş olabileceğini iddia ediyor.
5. Clotted Cream Ice Cream
Birleşik Krallık'taki süpermarketlerde satılmasına rağmen Cornwall ile ilişkilendirilen geleneksel bir İngiliz dondurmasıdır. Bu dondurma Cornish tam yağlı süt, yumurta ve kaymak ile yapılır. Cornish pıhtı kremanın kullanılması, dondurmaya eşsiz bir tat ve kadifemsi bir kıvam kazandırır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.