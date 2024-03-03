SP adayı Mutlu: İşçilere yüzde 25 zam yapacağız

"EKMEK DAVASI KUTSALDIR"
Saadet Partisi Başiskele Belediye Başkan Adayı Zafer Mutlu, önceki gün sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak Başiskele Belediye işçilerine seslendi. Mutlu işçilere yönelik yaptığı konuşmada, "Sevgili işçi kardeşlerim, sizlere seslenmek istiyorum. 20 yılı aşkın işçimizin emeğini hakkını savunmuş bir avukat olarak size sesleniyorum. Ekmek davası bizim için kutsaldır. Hiç kimsenin ekmeği ile oynamayacağız." şeklinde konuştu.
"ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"
Sözlerinde devam eden Mutlu, "Sizleri enflasyona da ezdirmeyeceğiz. Gelir gelmez maaşlarınıza yüzde 25 zam sözünü buradan veriyorum. Sosyal haklarınızı da inşallah zenginleştireceğiz, arttıracağız. Tamamlayıcı sağlık sigortanız olacak, bundan sonra hastanelerde fark ödemek zorunda kalmayacaksınız. Hep birlikte omuz omuza Başiskelemizi daha güzel günlere taşıyacağız." diye ifade etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Vatandaş Rıza - Akp iktidara gelirse yüzde 75 zam yapacak.
Emekçi - Herkes kesesinden harcama yapıyor sanki. Belediyenin geliri ne biliyormusunuz. Sonra ulaşıma zam suya zam.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.