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SP adayı Mutlu: İşçilere yüzde 25 zam yapacağız

SP Başiskele Belediye Başkan Adayı Zafer Mutlu, Başiskele Belediyesi işçilerine seslendi. Mutlu, "Bırakın işçinin ekmeğiyle oynamayı, göreve gelir gelmez maaşlara yüzde 25 zam yapacağız" dedi

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SP adayı Mutlu: İşçilere yüzde 25 zam yapacağız mask
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"EKMEK DAVASI KUTSALDIR"

Saadet Partisi Başiskele Belediye Başkan Adayı Zafer Mutlu, önceki gün sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak Başiskele Belediye işçilerine seslendi. Mutlu işçilere yönelik yaptığı konuşmada, "Sevgili işçi kardeşlerim, sizlere seslenmek istiyorum. 20 yılı aşkın işçimizin emeğini hakkını savunmuş bir avukat olarak size sesleniyorum. Ekmek davası bizim için kutsaldır. Hiç kimsenin ekmeği ile oynamayacağız." şeklinde konuştu. 

"ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"

Sözlerinde devam eden Mutlu, "Sizleri enflasyona da ezdirmeyeceğiz. Gelir gelmez maaşlarınıza yüzde 25 zam sözünü buradan veriyorum. Sosyal haklarınızı da inşallah zenginleştireceğiz, arttıracağız. Tamamlayıcı sağlık sigortanız olacak, bundan sonra hastanelerde fark ödemek zorunda kalmayacaksınız. Hep birlikte omuz omuza Başiskelemizi daha güzel günlere taşıyacağız." diye ifade etti.
# zafer mutlu, sağlık, Zam, medya, ifade, Başiskele, Saadet Partisi

03 Mar 2024 - 12:26 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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Yorumlar

(2)
02

Vatandaş Rıza - Akp iktidara gelirse yüzde 75 zam yapacak.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Mart 13:28
01

Emekçi - Herkes kesesinden harcama yapıyor sanki. Belediyenin geliri ne biliyormusunuz. Sonra ulaşıma zam suya zam.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Mart 12:58

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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