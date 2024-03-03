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Kocaeli’deki lojistik firması çok sayıda personel alacak

İŞKUR Kocaeli'de eleman arayan firmaların listesini yayınladı. Yayınlayan listeye Gölcük Çiftlik Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir lojistik firması bünyesinde istihdam etmek üzere personel alacak.

Aygün Baş
Aygün Baş Tüm Haberleri
Kocaeli’deki lojistik firması çok sayıda personel alacak mask

İŞKUR Kocaeli'de eleman arayan firmaların listesini yayınladı. Yayınlayan listeye Gölcük Çiftlik Mahallesi’nde faaliyet gösteren LLP Lojistik Hizmetleri Gıda İnşaat Taahhüt Ticaret şirketi bünyesinde istihdam etmek üzere yaş ve cinsiyet fark etmeksizin en az ilkokul mezunu olması şartıyla 10 şoför-yük taşıma personeli istihdam edecek. İlana başvurmak isteyen vatandaşlar başvurularını İŞKUR üzerinden yapabilecek.

03 Mar 2024 - 12:35 - Gündem

Mahreç  Aygün Baş

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