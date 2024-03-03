Bozkurt meslektaşları ve esnaf temsilcileri ile buluştu

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Körfez İlçe Teşkilatının kurucu başkanı olan Orhan Bozkurt, genel merkez tarafından 31 Mart seçimleri öncesinde Körfez Belediye Başkan adayı olarak belirlenmişti. Genç bir parti yönetimi ile saha çalışmalarını sürdüren başkan adayı Bozkurt, geçtiğimiz günü yine özel ziyaretlerle geçirdi. Başkan adayı Bozkurt’a ziyaretleri sırasında DEVA Partisi Körfez İlçe Başkanı Hatip Torgay ve yönetimi de eşlik etti.

İLK ZİYARET MESLEŞTAŞLARINA

Aynı zamanda kariyer sahibi bir mali müşavir olan DEVA Partisi’nin başkan adayı Orhan Bozkurt, ziyaretlerine meslektaşları ile başladı. Kocaeli Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası (KSMMMO) Körfez Temsilciliğini ziyaret eden başkan adayı Bozkurt, burada ilçe temsilcisi Osman Türk ve ekibi ile buluştu, adaylık gerekçelerini paylaştı. Bozkurt, “Meslektaşlarımızın ilgi ve desteği bizler için çok önemli” dedi.

ESNAF ODASI ZİYARETİ

KSMMMO Körfez Temsilcisi Osman Türk ise bir meslektaşlarının Körfez gibi çok önemli bir bölgede belediye başkan adayı olmasının kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi ve Orhan Bozkurt’a başarılar dileyerek ziyareti dolayısıyla kendisine ve parti yöneticilerine teşekkür etti. DEVA Partisi adayı Orhan Bozkurt ile beraberindeki partililerin sonraki durağı ise Körfez Esnaf ve Sanatkarlar Odası oldu.

“ESNAFIMIZI DESTEKLEYECEĞİZ”

Burada Esnaf Odası Başkanı Yahya Öztürk ve yönetimi ile bir araya gelen belediye başkan adayı Orhan Bozkurt, “Körfez ilçemizde var olan sorunları ve çözüm yollarını çok iyi biliyoruz. Hem meclis ve hem de belediyeyi idare edecek güçlü bir yönetim kadrosuna sahibiz. Bu ilçede yerel kalkınmanın esnaftan itibaren başlayabileceği inancına sahibiz. O yüzden milletimizin teveccüh göstermesi halinde bütün belediye imkanlarımızla birlikte esnafımızın güçlenmesi ve kalkınması için çaba harcayacağız” açıklamasında bulundu. Oda Başkanı Öztürk de başkan adayı Orhan Bozkurt’a çalışmalarında başarılar diledi.