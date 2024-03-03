İlişkilerinde mutlu olan kadınların sırrı belli oldu

Güven, iletişim, saygı, sevgi... Mutlu bir evliliğin anahtarı olarak liste yapılsa daha sayılacak pek çok şey olabilir. Ancak bilim insanları tüm bunların ötesine geçen yeni bir madde belirledi.

Yaşları 18 ile 72 arasında değişen binden fazla kadın üzerinde yapılan araştırmaya göre, sarılınan kadınların ilişkilerinden memnun olma olasılıkları daha yüksek.

Araştırmacılar, sarılmanın ya da sadece el ele tutuşmanın ilişkide son derece önemli olduğunu, çünkü fiziksel temasın kadınların vücut tatminini artırdığını söylüyor.

Son yapılan araştırmada araştırmacılar, yüzde 75'i evli olan 1.156 kadına; sarılma, el tutma, okşama, masaj yapma, kucaklaşma gibi şefkatli dokunuşları ne sıklıkta deneyimlediklerini sordu. Ayrıca ilişkilerinden ve bedenlerinden ne kadar memnun oldukları soruldu.

Anket, partnerlerinden daha şefkatli dokunuşlar bildiren kadınların ilişkilerinden daha fazla tatmin olduklarını ve daha yüksek düzeyde cinsel ve bedensel tatmin yaşadıklarını ortaya çıkardı.

Indiana Üniversitesi ve diğer merkezlerden araştırmacılar, "Beden memnuniyeti ile ilişki sonuçları arasındaki önemli bağlantı, romantik bir partnerin hem sözlü hem de sözsüz mesajlarının beden imajını nasıl etkileyebileceğini vurguluyor. Sevgi dolu dokunuşla iletilen mesajlar, alıcının kendisini değerli bir ilişki ortağı gibi hissetmesini sağlıyor" dedi.

Ayrıca araştırmacılar, gönüllü bir şekilde el ele tutşmanın ya da sarılmanın bireyin bedeniyle ilgili rahatlık hissini de artırdığını belirtiyor.

Kaynak: cumhuriyet