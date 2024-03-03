Türel’den semt pazarlarına ziyaret

Saadet Partisi Gebze Belediye Başkan adayı Mustafa Türel, bir günde üç pazarı ziyaret ederek vatandaşlardan destek istedi. Adem Yavuz, Mutlukent pazarı ve Mimar Sinan Mahallesindeki pazarları ziyaret eden Türel, vatandaşlarla çeşitli konularda sohbet etti. Pazarcı esnafı ve vatandaşlarla sohbet eden Türel, vatandaşların çeşitli konularda sorularını cevapladı. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretle ilgili açıklama yapan Saadet Partisi Gebze Belediye Başkan adayı Mustafa Türel, “Gerek pazarcı esnafının, gerekse vatandaşın ciddi sorunları var. Pazarcı esnafı yollardan ve temizlik sorunlarından şikayet ediyor ve bu sorunların uzun zamandır çözülemediğini söylüyor. Bunun yanı sıra vatandaş ise hayat pahalılığından şikayet ediyor. Özellikle her geçen gün alım gücünün düştüğünü görüyoruz. Biz iktidara geldiğimizde bu sorunların çözümü için mücadele edeceğiz. Gebze’yi yeniden Milli Görüş belediyeciliği ile tanıştırdıktan sonra bütün sorunların çözüleceğine inanıyorum” dedi.