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"Nitelikli yağma" iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Kocaeli'de nitelikli yağma suçunu işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Anadolu Ajansı
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"Nitelikli yağma" iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı mask

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Salim S'ye yönelik "nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten yaralama" olayının şüphelileri Ö.A, B.K, O.G, Y.Ç, İ.T. ve Ö.O, önceki gün düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.Ç, İ.T. ve Ö.O. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

03 Mar 2024 - 13:06 - Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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