Ahmet Çalık sahada!

Cumhuriyet Halk Partisi Karamürsel Belediye Başkan Adayı Ahmet Çalık ve ekibi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Atasoy Bilgin, Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı ile birlikte Yalakdere ve Tepeköy Mahallerine gittiler. Yalakdere ve Tepeköy mahalle sakinleri tarafından CHP İlçe Başkanı Anıl Aksu, Karamürsel Belediye başkan adayı Ahmet Çalık, KBB adayı Atasoy Bilgin ve Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı büyük bir coşku ile karşılandılar.

Yıldızlı Tepeköy mahallesinde yaptığı konuşmada “ Biliyoruz emekli aldığı maaşla geçinemiyor. Köylü mazot, gübre ve tohum pahalı olduğu için tarlasını, bağını, bahçesini ekemiyor.Hayat pahalılığından kurtulmanın tek yolu artık bu iktidarı değiştirip sosyal devlet anlayışına ve halkçı belediyeciliğe geçmekte yatıyor. Bu durumu sandıkta hep beraber değiştireceğiz. Ve gerçek belediyeciliği Karamürsel’de hep beraber yaşayacağız. 20 yıldır sorunları çözemeyenler bundan sonraki bir 5 yıl daha çözemezler.”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Atasoy Bilgin Yalakdere ’de yaptığı konuşmada “ Kocaeli Türkiye’nin en büyük sanayi bölgelerinden biri ve milli gelirden istediği payı alamıyor. Yatırımların pek çoğu doğru yerlere yapılmadığı gibi mali kaynaklarda har vurup harman savruluyor. Kaynaklar doğru ve ekonomik kullanıldığı takdirde Kocaeli’nin hiçbir sorunu kalmaz.” Dedi.

Ahmet Çalık Tepeköy ve Yalakdere’ de yaptığı konuşmada “ 20 yıl Karamürsel’i mutlu yapamayanlar bugün gelmiş mutlu mesut yapacağız diyorlar buna kargalar bile güler.Belediye yönetmek makamda sadece oturmak, halktan selamı esirgemek, kapalı kapılar ardında oturmak ile olmaz. 20 yıldır hiçbir şey yapmayıp oturanlar 20 yıl sonra gölge başkan seçerek alıştıkları lüks hayattan vazgeçmez ve değişim gösteremezler.Belediye yönetmek bir ekip işidir. Bilimsel yöntemleri ve kaynakları doğru kullanmakla olur. Her yapılacak yatırımı sadece Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin yapmasını beklemek idare etmek anlamına hiç gelmez.Karamürsel Belediyesini yönetmek üzere mazbatamızı aldığımız gün bizim ilk işimiz bilim insanları ile birlikte yol haritamızı oluşturmak olacaktır. Sadece Büyükşehirden medet umarsak Karamürsel halkı bugün çektiği ıstırabı çekmeye yarın da devam eder.

Dünyadan doğru projelere halkın yararı projelere alınabilecek birçok kaynak bulunmaktadır. Ve bunu almak çalışırsan çok kolay olmaktadır. Bu değişimi yapabilecek diyaloglarımız da var, ekibimizde var. “dedi. Sözleri halktan büyük bir destek gördü.Tepeköy ve Yalakdere halkı artık yeter dediklerini ve değişime hazır olduklarını meydanları doldurarak gösterdiler.