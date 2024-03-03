BEYLER! KENDİNİZE GELİN!

NE OLDU SİZE BÖYLE?

Trendyol 1. Lig’in ilk devresinde fırtına gibi esen Kocaelispor, ikinci devrede adeta oyundan düşmüş durumda. Temsilcimiz, son 4 maçından yalnızca 3 puan topladı. Taraftar, direkt olarak Süper Lig’e çıkmayı beklerken, şimdi Play - Off için bile endişeli… Son maçlarda gösterilen performans adeta içler acısı halde. Sahada yürüyen futbolcular, mücadele etmekten yoksun bir oyun anlayışı, takım içinde pas yapamama, gol pozisyonuna girememe gibi birçok etken mevcut…

OLAN YİNE TARAFTARA OLDU

Kocaelispor’un, Erzurumspor ile oynayacağı karşılaşma için cefakar taraftarlarımız, her zamanki gibi yine yollara düştü. Yaklaşık 300 kişilik Yeşil - Siyahlı taraftar, takımlarını desteklemek için tam 2200 kilometre yol yaptılar. Bu kadar yolu, güzel futbol ve galibiyet hayalleri ile giden taraftarlarımız resmen hüsrana uğradılar. Kocaelispor’un, belki de bu sezonki en kötü maçı ile karşılaştılar. Uzun lafın kısası, olan yine cefakar taraftarımıza oldu.