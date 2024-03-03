Derince üçledi: 3-0  

GÜLLERİ İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Belediye Derincespor, önceki gün Isparta 32 Spor’u sahasında konuk etti. Temsilcimiz 10. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Alperen Pak, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. Karşılaşmada ilk devre 1-1 sona erdi. İkinci devreye hızlı başlayan temsilcimiz, 51. dakikada Ege Özkayımoğlu ile bir kez daha golü buldu. Skoru 2-0’a getiren Derince, bu dakikadan sonra daha rahat oynamaya başladı. Son alarak 63. dakikada sahneye çıkan Ömer Faruk Çalışkan, takımının üçüncü golünü atarak skoru belirledi. Güçlü rakibi karşısında iyi oyun ile maçı alan Derince, ateş hattından çıkmaya bir adım daha yaklaştı. Bu skor ile yeni teknik direktör Taner Gülleri, Derince ile çıktığı ikinci maçında ilk galibiyetini almış oldu.