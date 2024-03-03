Kağıtspor moral buldu: 83-68  

İLK DEVREYİ ÖNDE KAPADI

Türkiye Basketbol 1.Ligi’nde düşme hattında yer alan ve galibiyet hasreti çeken temsilcimiz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, İzmit Atatürk Spor Salonu’nda, Alagöz Holding Iğdır Basketbol’u konuk etti. İlk çeyreği 20-23 geride kapatan temsilcimiz, maçın ikinci çeyreğinde oyun üstünlüğünü eline aldı. Dev adamlarımız ikinci çeyrekte gösterdikleri üstün performans ile ilk devreti 50-34 önde kapattı.

83-68 MAĞLUP ETTİ

Atatürk Spor Salonunda oynanan mücadelenin üçüncü çeyreğinde Ja Corı Artımus Coselle Payne ve Keıth Martın Stone’nin etkili oyunuyla oyun üstünlüğünü elinde tutan mavi beyazlı temsilcimiz üçüncü çeyreği de 65-50 önde kapattı. Maçın son çeyreğinde rakibi karşısında üstünlüğünü parkedeki mücadelenin sonuna kadar elinde tutan Büyükşehir Kağıtspor maçın sonuna kadar üstün getirdiği mücadelede rakibini 83-68 mağlup etti.