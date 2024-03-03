Ömeroğlu ziyaretlerini sürdürüyor

Dilovası Belediye Başkan adayı olarak gösterilmesinin ardından sahaya inen ve sık sık Dilovası'nda vatandaşlarla bir araya gelen AKP Dilovası Belediye Başkan adayı Ramazan Ömeroğlu, "Dilovası'nda her yaştan insanla, her kesimle bir araya gelerek gönül köprümüzü kuruyoruz. Vatandaşlarımızın, esnaflarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın, derneklerimizin ve daha birçok kurumumuzun yönetimini ziyaret ederek fikirlerini ve önerilerini alarak yolumuzu belirliyoruz.”
MİLLETİMİZİN DERDİ BİZİM DERDİMİZ
Gün boyu ev ziyaretleri yaparak vatandaşlardan destek isteyen Ömeroğlu "Dilovalı hemşerilerimizle sokakta, evde, dükkanda sürekli bir araya geliyoruz. Seçime bir aydan az bir zaman kaldı. Artık daha çok çalışacağız ve daha çok vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz. Vatandaşlarımızın sorunlarını isteklerini dinleyeceğiz. Milletimizin derdi bizim de derdimizdir. Sürekli iç içe olduğumuz milletimizin dertlerini dinleyip çözüm üretmek her zaman önceliğimiz olacaktır.
GÖNÜLLERE GİRİYORUZ
Dilovası'nın her mahallesinde yaşayan vatandaşlarımız bizim için çok kıymetli. Şehrimizin en ücra köşesindeki hemşerilerimizin sorunlarına çözüm üretmek ve rahat etmelerini sağlamak için kapı kapı dolaşıyor çalışmalarımızı ve AKPmizin yaptığı hizmetleri anlatıyoruz. Gittiğimiz her yerde halkımızın bizlere ve partimize gösterdiği ilgi sayesinde gönüllere giriyoruz ve vatandaşlarımızın dertleriyle yakından ilgileniyoruz. İnşallah halkımızın takdiri ile seçilirsek, gece gündüz demeden halkımız için çalışacağız. " diye konuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.