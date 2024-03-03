Borçlusunu 2 gün boyunca alıkoyup dehşeti yaşattı

Edinilen bilgiye göre, 23 Şubat Cuma günü S.S. (30), borçlusu olduğu Y.Ç. (26) ile bir araya geldi. İkili arasında geçen görüşmede S.S., Y.Ç.'ye borcunu ödemeyeceğini bildirdi. İddiaya göre, Y.Ç. arkadaşlarıyla birlikte S.S.'yi bir eve götürerek alıkoydu. Y.Ç. ve arkadaşları S.S.'yi 2 gün boyunca burada feci şekilde darp etti. 2 günün sonunda serbest bırakılan S.S. hastaneye gitti. Yapılan tetkiklerde S.S.'nin sol kolu ve sağ ayak bileğinde kırıklıklar olduğu belirlendi. Hastane polisine haber verilmesiyle olayla ilgili inceleme başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmada Y.Ç. ve olaya karıştığı tespit edilen arkadaşları İ.T., O.G., B.K., Ö.A. ile Ö.O. isimli şüpheliler yapılan operasyonda yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Y.Ç., İ.T. ve Ö.O. tutuklandı, Ö.A., B.K. ve O.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan, S.S. polise verdiği ifadesinde, Y.Ç. ile birlikte araç kiralayıp kaza yaptıklarını ve araç kiralama firmasına 90 bin TL borçlandıklarını söyledi. Cezaevine girdiği için parayı ödeyemediğini, Y.Ç.'nin kendisini alıkoyarak para istediğini belirtti. Y.Ç.'nin S.S.'yi darp ettikten sonra cep telefonu ile üzerindeki değerli eşyaları gasp ettiği aktarıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.