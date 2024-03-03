CHP’den ‘Emekli Kart’ teklifi

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, emeklilere sosyal haklar konusunda destek olunması amacıyla Emekli Kart verilmesi için TBMM Başkanlığı’na yasa teklifi verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in geride kalan haftada grup konuşmasında söz konusu karttan söz ettiğini anımsatan Akdoğan, “Bu kartla emeklilerimize elektrik, su ve doğalgaz gibi hizmetlerin yüzde 40 indirimli temin edilmesini sağlayalım diyoruz. Kamu hizmetlerinden emeklilerimiz tamamen ücretsiz faydalansınlar diyoruz. En önemlisi de tüm emeklilerimize her bayramda verilecek Bayram ikramiyesi asgari ücret kadar olsun diyoruz. Emeklilerimiz için ne kaybedecek bir zaman ne de duracak bir zaman var” diyerek teklifin yasalaştırılması çağrısında bulundu.

Kaynak: cumhuriyet