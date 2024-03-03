1 yılda kaç işçi hayatını kaybetti?

Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 3 Mart İş Cinayetleri Mücadele Gününde İzmit Sabri Yalım Parkı’nda basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasını okuyan Mehmet Ali Elma “3 Mart 1992 tarihinde Zonguldak Kozlu’da kömür ocağında meydana gelen ve 263 emekçinin hayatını kaybettiği grizu patlamasının üzerinden 32 yıl geçti. Yine madenlerde, inşaatlarda, tarımda, ormanda, kimya sanayinde, taşımacılıkta, tersanelerde, ticaret ve büro işyerlerinde iş cinayetlerini, işçi ölümlerini, katliamları konuşuyoruz” dedi.

DOĞRUDAN HÜKÜM İÇEREN MADDELER EKLENMELİ

Sözlerini sürdüren Elma, Erzincan’da altın madeninde yaşanan faciaya değinerek, “Yıllardır rutin değişmiyor. Her gün 5 emekçiyi iş cinayetlerinde kaybediyoruz. 2023 yılında 3 Mart tarihinden bu yana bin 860 emekçi hayatını kaybetti. İş sağlığı ve güvenliği öncelikli olmalıdır. İş cinayetleri ve meslek hastalıkları tamamen önlenebilir. Türk Ceza Kanunu’na iş cinayetleri konusunda doğrudan hükümler içeren maddeler eklenmelidir” şeklinde konuştu.