Merttürk, Emekevler'de kadın hemşehrilerine söz verdi: "Yüzünüzü kara çıkarmayacağım"

31 Mart'ta gerçekleşecek olan yerel seçim çalışmalarına aralıksız devam eden Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Kartepe Belediye Başkan Adayı Nilay Merttürk, seçim çalışmaları kapsamında sık sık Kartepeli kadınlarla bir araya geliyor. SKM tarafından hazırlanan çeşitli programlarda Kartepeli kadın hemşerileri ile buluşan Merttürk, Kartepe'ye ve kadınlara yönelik projelerini anlatıyor. Merttürk bu kapsamda bugün Emekevler Mahallesi'nde kadın hemşehrileri ile buluştu. Mahalleli kadınların bağrına bastığı Merttürk, büyük bir sevgi seliyle karşılandı.

TALEP VE ÖNERİLERİ DİNLEDİ, SORULARI CEVAPLADI

Emekevler Mahallesi'nde kadın hemşehrileri ile buluşan CHP Kartepe Belediye Başkan Adayı Nilay Merttürk'e, CHP Kadın Kolları Kartepe İlçe Başkanı Münevver Toraman, kadın meclis üyesi adayları Ebru Önal Çetinkaya, Nebahat Özdemirli ve Nalan Nihan Evren, CHP Kartepe İlçe Yöneticisi Hürmüz Şener'de eşlik etti. Bu samimi buluşmada Kartepe'ye ve kadınlara yönelik projelerinden bahseden Merttürk, talep ve önerileri dinledi, notlarını aldı, kendisine yöneltilen soruları da içtenlikle cevapladı.

MERTTÜRK, "KARTEPE'MİZİ UMUTLU VE GÜZEL YARINLARA HEP BİRLİKTE TAŞIYACAĞIZ"

Kadınlarla çıktığımız bu yolu kadınlarla yürüyecek ve kadınlar için eşit, özgür bir kent için birlikte çalışacağız diyen CHP Kartepe Belediye Başkan Adayı Nilay Merttürk, "Bugün Emekevler Mahallemizde sıcaklığını yüreğimizde hissettiğimiz, sevgiyi paylaştığımız kadınlarımızla birlikteyiz. Kadınlarımıza yönelik çok güzel projelerimiz var. Planladığımız yatırımlar ve projelerimizle Kartepe'mizde üretimin ve istihdamın artmasını sağlayacağız. Hep birlikte daha güçlü ve daha yaşanabilir bir Kartepe için çalışmaya devam edecek, Kartepe'mizi umutlu ve güzel yarınlara taşıyacağız. Ekibimle birlikte yüzünüzü kara çıkarmayacağıma söz veriyorum. Umarım güzel işler yapmamıza vesile olursunuz" dedi.