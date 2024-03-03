Şubat ayını böyle geçirdik

Kariyer Fuarına 1071 firma katıldı

Kocaeli Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Kongre Merkezi’nde düzenlenen Marmara Kariyer Fuarı’na çeşitli sektörlerden toplam 1071 firma katıldı. Rektör Zafer Cantürk, bu fuarla istihdama büyük sinerji kazandırdıklarını söyledi.

Başkan Büyükakın, seçim beyannamesini açıkladı

Büyükşehir Belediye Başkanlığında bir dönemi geride bırakan ve yeni dönemde yeniden AKP’den aday gösterilen Tahir Büyükakın, seçim beyannamesini açıkladı. Büyükakın, yeni dönemde kentsel dönüşüme ve ulaşıma ağırlık vereceğini söyledi.

Babacan: Kocaeli benim MOTİVASYON kaynağım

Partisinin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıklayan DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Kocaeli’ye övgüler yağdırdı.

Kocaelispor’da Gürsel dönemi

1-0’lık Şanlıurfaspor yenilgisi sonrası toplanan Kocaelispor yönetim kurulu, teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile yollarını ayırma kararı aldı. Kocaelispor yönetimi teknik direktörlük için Mustafa Gürsel ile anlaştı.

Elma, yeniden Başkan seçildi

Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi'nin kongresinde mevcut başkan Mehmet Ali Elma yeniden başkan seçildi.

Pide 20 TL…

11 Mart’ta başlayacak Ramazan öncesinde pideye de zam yapıldı. 340 gram pide 20 liradan satılacak. Ramazan sofralarının olmazsa olmazı pide fiyatları yine cep yakacak.

İzmit Belediyesi’nde sözleşme imzalandı

İzmit Belediyesi’nde kadrolu işçiye yüzde 66 zam yapılırken, en düşük işçi maaşı 46 bin 835 lira olarak belirlendi.

Eski müftü Sönmezoğlu yine Kocaeli’ye atandı

Kocaeli İl Müftüsü olarak görev yapan Sinan Cihan, yılbaşında yaş haddinden dolayı emekli olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan atama kararına göre 2009-2015 yılları arasında ilimizde görev yapan Mehmet Sönmezoğlu, yeniden Kocaeli İl Müftüsü oldu.

Erdoğan’ın dünürünün babası Uzuner vefat etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın kayınpederi Orhan Uzuner’in İzmit Karabaş Mahallesi’nde ikamet eden babası Ali Uzuner (91) hayatını kaybetti.

CHP’li Acurman aday oldu

İl Seçim Kurulu, Anıl Acurman’ın itirazını reddetti. Acurman, Yüksek Seçim Kurulu’na başvurdu. YSK, Anıl Acurman’ın CHP’den Başiskele Belediye Başkan aday olabileceğine karar verdi.

Kocaeli’nin ürünlerini AB’ye tescil ettireceğiz

Kocaeli ticaret Odası (KOTO) Başkanı Necmi Bulut mecliste yaptığı konuşmada, “İzmit Simidi ile Kandıra Manda Yoğurdunun Coğrafi İşaret tescil Belgelerini ilimize kazandırmıştık. Şimdi de ilimizdeki ürünleri Avrupa Birliği’nde markalaştıracağız” dedi.

AKP’li Vekil Çakır KALP KRİZİ geçirdi

TBMM’deki odasında kalp krizi geçiren AKP Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, kaldırıldığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde anjiyo oldu.

Mimarlar KAT ARTIŞI istedi!

kocaeli Mimarlık A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mintemur, Büyükşehir Belediyesi’ne çağrıda bulunarak yapılacak ilave kat artışlarıyla şehrin kentsel dönüşümüne katkıda bulunmak istediklerini söyledi.

Kocaeli’nin silahlı şiddet bilançomuz ürkütücü

2023 yılı Silahlı Şiddet Haritası raporuna göre Kocaeli, Marmara Bölgesi’nde ikinci, Türkiye’de de beşinci sırada yer aldı. İlimizde geçen yıl 164 olayda 80 kişi öldü, 144 kişi de yaralandı.

YRP Gölcük binasına saldırı

Yeniden Refah Partisi (YRP) Gölcük İlçe Teşkilatı binası kimliği belirsiz kişiler tarafından kapısı kırılmak suretiyle eşyaları darmadağın edildi.

Otobüs biletleri CEP YAKIYOR

Mazota gelen art arda zamlar sonrasında artan maliyetleri karşılayamaz hale gelen şehirlerarası otobüs firmaları, bilet fiyatlarına zam yapma kararı aldı. İzmit-Harem bilet fiyatı 150 TL’den 200 TL’ye yükseldi.

BAŞLAMA VURUŞU Söğüt ve Cantürk’ten

Spor adamı Metin Özkan’ın organize ettiği 12.Altın Kiraz Dostluk Halı Saha Futbol Turnuvası önceki gün start aldı. Turnuvanın başlama vuruşunu Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve Kocaeli Üniversitesi Rektörü Zafer Cantürk yaptı.

EVLİLİK FUARI büyük ilgi gördü

Kocaeli’nin düğün ve davet sektörünü aynı çatı altında birleştiren Kocaeli Evlilik Fuarı sona erdi. Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşen fuara 57 firma katıldı. Evlenecek çiftler düğün sektöründeki son trendleri ve yenilikleri yakından görme fırsatı buldu.

Berlin’deki fuarda Kocaeli rüzgarı esti

2. Berlin Sağlık turizmi Fuarı’na katılan Kocaeli ticaret odası, özel çalışmalarıyla ilimizin sağlık kuruluşlarını fuarda en iyi şekilde tanıttı. KOTO Başkanı Necmi Bulut, Meclis Başkanı Hüseyin Gezer, İl Kültür Turizm Müdürü Fatih Taşdelen ve İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, Fuarın açılışında protokolü Kocaeli standında ağırladı.

Büyükakın’ın acı günü

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın eşi Doç. Dr. Figen Büyükakın’ın babası Burhan Koca (76), hayatını kaybetti. Koca’nın cenazesi Balıkesir Kepsut Çarşı Camii’nde öğle namazı sonrası toprağa verildi. Büyükakın’ın yanı sıra Kocaeli’den de cenazeye katılım oldu.

Meral Akşener’in ablası İzmit’te toprağa verildi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in çoklu organ yetmezliğine bağlı yaşamını yitiren ablası Mualla Özen (80), İzmit Gündoğdu Mahallesi’nde toprağa verildi. Akşener, cenazede taziyeleri kabul etti.







Kocaeli’nin nüfusu 23 bin 835 kişi arttı

Kocaeli’nin nüfusu bir önceki yıla göre 23 bin 835 kişi artarak 2 milyon 102 bin 907 kişi oldu. Türkiye nüfusu ise 85 milyon 372 bin 377 kişi olarak açıklandı. İlçelerde en fazla artış Kartepe’de, en az artış Gebze’de yaşandı.

31 ARALIK 2023 TARİHİ İTİBARIYLA

İLÇELERE GÖRE 2022 NÜFUS BİLGİLERİ

İLÇELER 2022 2023 FARK

GEBZE 407.019 407.436 417

İZMİT 376.056 378.656 2.600

DARICA 225.602 227.892 2.290

KÖRFEZ 178.048 180.131 2.083

GÖLCÜK 175.940 177.441 1.501

ÇAYIROVA 150.792 153.301 2.509

DERİNCE 146.374 146.409 35

KARTEPE 136.625 142.175 5.550

BAŞİSKELE 116.650 121.278 4.628

KARAMÜRSEL 59.676 59.952 275

DİLOVASI 53.416 54.391 975

KANDIRA 52.874 53.845 971

TOPLAM 2.079.072 2.102.907 23.835

Karamürselli başpehlivan Aydın Demir hayatını kaybetti

Karamürsel’in altın kemer sahibi başpehlivanı Aydın Demir, 81 yaşında hayatını kaybetti. Demir, toprağa verildi.

AKP, Kocaeli’de dört ilçede değişime gitti

AKP’de Büyükşehir ve 7 ilçede mevcut belediye başkanı ile yola devam edilirken; Derince, Dilovası, Kandıra ve Karamürsel’de değişime gidildi.

Sağlıkkent Konutları’nda Anahtarlar teslimi yapıldı

Pandemi döneminde vefakarca çalışan sağlık çalışanları için Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 502 dairelik Sağlıkkent Konutları’nda anahtar teslimi yapıldı. Sağlıkçılara anahtarlarını veren Başkan Tahir Büyükakın, “Hayırlı olsun” dedi.

Kocaeli Şehir Hastanesi tramvayında test sürüşü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapımı devam eden Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay hattının enerjili ilk test sürüşü gerçekleşti. Otogardan hareket eden tramvay Şehir Hastanesi’ne ilerledi.

Ulugün, Kocaeli’nin spor tarihini yazdı

Tarihçi Yavuz Ulugün, önceki akşam Wellborn Oteli’nde “Kocaeli Spor tarihinden damlalar” adlı 24.kitabının tanıtımını yaptı. Kitap tanıtımına ilimizin önde gelen spor adamları da katıldı.

15 yıllık kinle servis şoförünü öldürdü!

15 yıldır husumet yaşadığı servis şoförü Yılmaz Sınıksaran’ı Körfez Yeniyalı Mahallesi’nde tabancayla başından vurarak öldüren Şahin Altuntaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Altuntaş, husumetin nedenini açıklamadı.

Toplantı ve yürüyüş alanları belirlendi

Kocaeli Valiliği İzmit genelinde yeni toplantı ve yürüyüş alanları belirlendiğini duyurdu. Toplantı ve yürüyüşler İzmit’in 5 bölgesinde yapılacak.

Kocaeli’den ‘Şimşek’ geçti!

Bir dizi ziyaret için ilimize gelen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret ettikten sonra Gebze’de iş insanlarıyla basına kapalı toplantı yaptı.

Leyla Atakan kabri başında anıldı

Türkiye’nin tek dereceli seçim sistemiyle göreve gelen ilk kadın belediye başkanı olan İzmit Belediyesi eski Başkanı Leyla Atakan ve çalışma arkadaşları, ölümlerinin yıl dönümünde kabirleri başında anıldı. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Onları ve kentimize kattıklarını unutmuyoruz” dedi.