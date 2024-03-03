Whatsappa yeni özellik: Artık daha kolay bulabileceksiniz...

Mark Zuckerberg, bu heyecan verici özelliği kendi WhatsApp kanalında duyurdu ve hatta eski bir Karaoke sohbetini ararken çekilen bir videosunu paylaştı.

Nasıl kullanılacak?

Belirli bir tarihte bir sohbeti bulmak için ilgili kişi veya grup sohbetine dokunmanız yeterli olacak. Ardından, kişi veya grup adının hemen altında bulunan arama düğmesine basarak aramayı başlatabilirsiniz. Bazı durumlarda, WhatsApp sürümüne bağlı olarak sağ üst köşedeki üç nokta menüsünden Arama seçeneğini seçmeniz gerekebilir.

Takvimi gördüğünüzde, istediğiniz tam tarihi seçerek o günün mesajlarına hızlıca erişebilirsiniz. Ancak bu özellik, belirli bir tarihte bir sohbeti bulmayı sınırlıyor, yani bir tarih aralığında arama yapmak mümkün değil.

Önceki durumda, WhatsApp araması genellikle anahtar kelimelerle sınırlıydı ve kullanıcılar aradıklarını bulmak için tek tek tüm mesajları tarayarak uğraşmak zorundaydı. Yeni özellik sayesinde, kullanıcılar aradıkları mesaj veya medya dosyasının tarihini hatırlayarak daha hızlı ve kolay bir şekilde bulabilecekler.