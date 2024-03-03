KADIN İŞÇİ ÇALIŞTIRANA BÜYÜK DESTEK!

İŞKUR tarafından yürütülen ' Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi', kadın çalıştıran işverenlere 25 bin TL destek sağlıyor. Destek tutarı işverenin işçiye ödediği ücret, SGK'ya ödenen sigortalı ve işveren hissesi prim ödemeleri ve Gelir Vergisi'nin tamamı olacak. Örneğin; asgari ücret ödenen bir kadın sigortalı için işverene sağlanan destek 23.502,94 TL olacak. Yani işveren hiçbir ilave maliyete katlanmadan işyerinde kadın çalıştıracak. Brüt ücreti 21.276 TL olan bir kadına kadar işveren hiçbir ilave maliyete katlanmadan kadın istihdam etmiş olacak.

ÇOCUK İÇİN 3 BİN TL

Ayrıca çalışan kadına da 0-66 ay aralığında çocuğu varsa 3 bin TL çocuk bakım desteği verilecek. Destekten istihdam edilen her bir kadın için 3 ay süreyle yararlanılabilecek. İşverenler destek öncesindeki 6 aydaki ortalama çalışan sayısının en fazla yüzde 10'una kadar katılımcı talebinde bulunabilir. Yani son 6 ayda 1 ila 10 çalışanı olan işveren en fazla istihdam edebileceği bir kadın için destekten yararlanabilir.

İşverenlerin destekten yararlanabilmeleri için aranan şartlar ise söyle:

#9632; İmalat sektöründe faaliyet göstermek.

#9632; En az 2 sigortalı çalıştırmak.

#9632; İŞKUR'a kayıtlı olmak.

#9632; Destek alınan sürenin 2 katı kadar kadın çalışanı istihdam etmeyi taahhüt etmek.

#9632; Destekten yararlanılan aydaki sigortalı sayısının en az 2 olması ve destek alınmadan önceki aydaki sigortalı sayısının yüzde 10'undan az olmaması.

#9632; SGK prim ve vergi borcunun olmaması.

KİM YARARLANABİLİR?

Destekten yararlanabilmek için istihdam edilecek kadınların da bazı şartları sağlaması gerekiyor. #9632; Öncelikli şart İŞKUR'a kayıt.

#9632; Yalnızca Türk vatandaşları yararlanabiliyor.

#9632; Destekten yararlanacak kadınların işe giriş tarihinden önceki son bir ayda sigortalı olmaması da şart. Bu şartın amacı giriş çıkış yapılarak destekten yararlanmanın önüne geçilmesi.

#9632; İşe alınacak kadınların 18 yaşından büyük ve 35 yaşından küçük olması da gerekiyor.

#9632; İşveren ile ikinci dereceye kadar hısım olmamak da şartlar arasında.

BUNLARA DİKKAT EDİN!

İşverenin bu destekten yararlanırken dikkat etmesi gereken ayrıntılar şöyle:

İstihdam edilen kadınların ayda en az 20 gün SGK'ya bildirilmesi gerekiyor, aksi taktirde destek alınamıyor.

Destekten yararlanılan sürenin iki katı kadar istihdam sağlanması şart. Yani 3 ay destek alınan bir kadının 6 ay süreyle istihdam edilmesi gerekiyor. Aksi taktirde sağlanan destek faiziyle geri isteniyor.

Destek alınan kişinin istifa etmesi ya da işten çıkarılması halinde, destek alınan sürenin iki katı kadar istihdam etme şartı işlemeye başlıyor.

DEPREMZEDE İLLER DAHİL 23 ŞEHRİ KAPSIYOR

Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi; Adana, Adıyaman, Ankara, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Osmaniye, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ olmak üzere 23 ili kapsıyor.

Kaynak: AKŞAM