03 Mar 2024 - 18:51- Siyaset G:

Muharrem Tutuş'un köyünde Hürriyet rüzgarı!

Hürriyet'e AKP'li İzmit Belediye Başkan adayı Muharrem Tutuş'un köyünde yoğun ilgi dikkat çekti

Cihat Polat
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Muharrem Tutuş'un köyünde Hürriyet rüzgarı! mask
Muharrem Tutuş'un köyünde Hürriyet rüzgarı!
Muharrem Tutuş'un köyünde Hürriyet rüzgarı!
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Cumhuriyetimizin 100. Yılında Türkiye birçok anlam taşıyan yerel seçimlerine sayılı günler kaldı. İktidar partisinin ittifak adayları ile girdiği seçimlerde muhalefet kendi adaylarıyla seçime giriyor. Seçimin en heyecanlı noktalarından birisi de İzmit Belediyesi seçilmeleri oldu. Uzun yıllar sonra 2019 seçimlerinde kaybettiği İzmit için AKP adayını Cumhur İttifakı ile Muharrem Tutuş'u ortak aday çıkarırken İzmit'i 5 yıldır yöneten Fatma Kaplan Hürriyet ise CHP'nin adayı olarak aday gösterildi.

Muharrem Tutuş'un köyünde Hürriyet rüzgarı!

TUTUŞ'UN KÖYÜNDE YOĞUN İLGİ

Meclis üyeleri ile birlikte sokak sokak gezen Hürriyet'in son duraklarından birisi rakibi Muharrem Tutuş'un köyü olan Mandıralı Köyü oldu. Hikmet Erenkaya, Lütfü Bodur ve köy muhtarı Yusuf Toy'un ev sahipliğinde düzenlenen buluşmada köylülerin yoğun katılımıyla geçtiği görüldü. Muharrem Tutuş'un köyünde gerçekleşen buluşmaya İzmit Belediye Meclis Üyesi Adayı Mehmet Ümit Küçükkaya da katılım gösterirken AKP'li aday Tutuş'un köyünde Hürriyet'e olan ilgi  dikkat çekti.

 Muharrem Tutuş'un köyünde Hürriyet rüzgarı!

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03 Mar 2024 - 18:51 - Siyaset

Mahreç  Cihat Polat

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Yorumlar

(3)
03

Özgür Kaplan - Köylüsü bile tutuş'u kabul etmiyor ki, İzmit nasıl kabul etsin. Rte kanatları altında oy avına çıkmış, rte olmasa kimse sana oy vermez adamım gel bırak bu işleri, git yaptığın işe bak. Fatma Başkan varken, İzmit sana 5 gömlek büyük gelir. Son 5 yılda İzmit halkı huzur buldu, bir daha karanlık günlere dönmez.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Mart 19:38
02

Emekli - Akkoyunlara aktrollere biatçı kukla siyasetçilere oy yok Fatma hanım sizi eze eze geciyor.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Mart 19:36
01

Jujutsu - İnanılır değil köye girememesi lazim bırakın ilgiyi kimsenin yüzünü dahi girememesi gerekirdi şimdiden kazanan belli

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Mart 19:33
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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