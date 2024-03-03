Muharrem Tutuş'un köyünde Hürriyet rüzgarı!

Cumhuriyetimizin 100. Yılında Türkiye birçok anlam taşıyan yerel seçimlerine sayılı günler kaldı. İktidar partisinin ittifak adayları ile girdiği seçimlerde muhalefet kendi adaylarıyla seçime giriyor. Seçimin en heyecanlı noktalarından birisi de İzmit Belediyesi seçilmeleri oldu. Uzun yıllar sonra 2019 seçimlerinde kaybettiği İzmit için AKP adayını Cumhur İttifakı ile Muharrem Tutuş'u ortak aday çıkarırken İzmit'i 5 yıldır yöneten Fatma Kaplan Hürriyet ise CHP'nin adayı olarak aday gösterildi.

TUTUŞ'UN KÖYÜNDE YOĞUN İLGİ

Meclis üyeleri ile birlikte sokak sokak gezen Hürriyet'in son duraklarından birisi rakibi Muharrem Tutuş'un köyü olan Mandıralı Köyü oldu. Hikmet Erenkaya, Lütfü Bodur ve köy muhtarı Yusuf Toy'un ev sahipliğinde düzenlenen buluşmada köylülerin yoğun katılımıyla geçtiği görüldü. Muharrem Tutuş'un köyünde gerçekleşen buluşmaya İzmit Belediye Meclis Üyesi Adayı Mehmet Ümit Küçükkaya da katılım gösterirken AKP'li aday Tutuş'un köyünde Hürriyet'e olan ilgi dikkat çekti.