Muharrem Tutuş'un köyünde Hürriyet rüzgarı!

Cumhuriyetimizin 100. Y\u0131l\u0131nda T\u00fcrkiye bir\u00e7ok anlam ta\u015f\u0131yan yerel se\u00e7imlerine say\u0131l\u0131 g\u00fcnler kald\u0131. \u0130ktidar partisinin ittifak adaylar\u0131 ile girdi\u011fi se\u00e7imlerde muhalefet kendi adaylar\u0131yla se\u00e7ime giriyor. Se\u00e7imin en heyecanl\u0131 noktalar\u0131ndan birisi de \u0130zmit Belediyesi se\u00e7ilmeleri oldu. Uzun y\u0131llar sonra 2019 se\u00e7imlerinde kaybetti\u011fi \u0130zmit i\u00e7in AKP aday\u0131n\u0131 Cumhur \u0130ttifak\u0131 ile Muharrem Tutu\u015f'u ortak aday \u00e7\u0131kar\u0131rken \u0130zmit'i 5 y\u0131ld\u0131r y\u00f6neten Fatma Kaplan H\u00fcrriyet ise CHP'nin aday\u0131 olarak aday g\u00f6sterildi.\n\n\nTUTU\u015e'UN K\u00d6Y\u00dcNDE YO\u011eUN \u0130LG\u0130Meclis \u00fcyeleri ile birlikte sokak sokak gezen H\u00fcrriyet'in son duraklar\u0131ndan birisi rakibi Muharrem Tutu\u015f'un k\u00f6y\u00fc olan Mand\u0131ral\u0131 K\u00f6y\u00fc oldu. Hikmet Erenkaya, L\u00fctf\u00fc Bodur ve k\u00f6y muhtar\u0131 Yusuf Toy'un ev sahipli\u011finde d\u00fczenlenen bulu\u015fmada k\u00f6yl\u00fclerin yo\u011fun kat\u0131l\u0131m\u0131yla ge\u00e7ti\u011fi g\u00f6r\u00fcld\u00fc. Muharrem Tutu\u015f'un k\u00f6y\u00fcnde ger\u00e7ekle\u015fen bulu\u015fmaya \u0130zmit Belediye Meclis \u00dcyesi Aday\u0131 Mehmet \u00dcmit K\u00fc\u00e7\u00fckkaya da kat\u0131l\u0131m g\u00f6sterirken AKP'li aday Tutu\u015f'un k\u00f6y\u00fcnde H\u00fcrriyet'e olan ilgi\u00a0 dikkat\u00a0\u00e7ekti.\n\n\n\n\n\n\t \n\t\t\t\t\t\n\t\t\n\n\t\n\t\n\t\t\t\t\t\t \n\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\n\n\t\n\t\n\t \n\t\n\t\n\t\t\n\t \n\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\n\t\t\t\t \n\n\t\t\t\t \n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t \t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\n \t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\n\t\t\t\t\t\t\n\t\t\n\t\t\t\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\n\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\t\n\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\t\t\t\n\t\t\t\t\t\n\t\t\n\t pushfn('ads'); \n\n\n\n\n
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Özgür Kaplan - Köylüsü bile tutuş'u kabul etmiyor ki, İzmit nasıl kabul etsin. Rte kanatları altında oy avına çıkmış, rte olmasa kimse sana oy vermez adamım gel bırak bu işleri, git yaptığın işe bak. Fatma Başkan varken, İzmit sana 5 gömlek büyük gelir. Son 5 yılda İzmit halkı huzur buldu, bir daha karanlık günlere dönmez.
Emekli - Akkoyunlara aktrollere biatçı kukla siyasetçilere oy yok Fatma hanım sizi eze eze geciyor.
Jujutsu - İnanılır değil köye girememesi lazim bırakın ilgiyi kimsenin yüzünü dahi girememesi gerekirdi şimdiden kazanan belli
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.