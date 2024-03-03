İzmitli Periler, Toroslar'ı farklı geçti: 102-79

Salon: Kocaeli Atatürk
Hakemler: Alper Özgök, Fatma Öztürk, Burak Erkan
MKY İzmit Belediyespor: Khaalia Hillsman 24, Gergana İvanova 6, Sierra Calhoun 22, Derya Kavak 4, Ayşe Cora 17, Başak Altunbey 5, Jaime Nared 21, Ferda Yıldız 3
Başantrenör: Hasan Fırat Okul
Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Toroslar Basketbol: Hazal Çetin, Kelsey Renee Bone 14, Günesh Denise Karaoğlan 18, Gonca Karataş, Özge Kavurmacıoğlu, Elif Emirtekin, Jaelyn Christina Brown 24, Destanni Mone Henderson 20, Soana Kautelia Angelina Lucet 2, Helin Boybeyi 1
Başantrenör: Rıza Darendelioğlu
1. Periyot: 22-13 (İzmit Belediyespor lehine)
Devre: 48-38 (İzmit Belediyespor lehine)
3. Periyot: 71-55 (İzmit Belediyespor lehine)
Salon: Kocaeli Atatürk
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.