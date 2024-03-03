AKP eski Milletvekili canlı yayında açıkladı: Seçim öncesi bomba iddia!

AKP'yla yaptığı ittifak görüşmeleri anlaşmazlıkla sonuçlanan ve sonrasında İstanbul ile Ankara'da dahil olmak üzere tüm şehirlerde kendi adaylarını açıklayan Yeniden Refah Partisi için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
TV 100'de Gürkan Hacır'ın Taksim Meydanı isimli programda konuşan AKP eski milletvekili ve Star gazetesi yazarı Resul Tosun, "Tıpkı Muharrem Beyin (İnce) adaylıktan çekildiği gibi Yeniden Refah Partisi adayları seçimden önce İstanbul'da Murat Kurum lehine, Ankara'da Turgut Altınok lehine ya da İzmir’de Hamza Dağ lehine çekilirse sürpriz olmaz" dedi.
"TAHMİN DEĞİL BİLGİ"
Gürkan Hacır'ın "Bu bir tahmin mi bilgiye dayalı mı söylüyorsunuz?" sorusu üzerine Resul Tosun, "Evet bilgiye dayalı söylüyorum, isim de biliyorum" dedi. Bunun üzerine Gürkan Hacır, "O zaman seçimin kaderi değişir" ifadelerini kullandı.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, gazeteci Murat Yetkin'le yaptığı röportajda, partisinin adaylarının geri çekilmesi olasılığının olup olmadığı yönündeki sorusu üzerine "Çekilmemiz söz konusu değil. Artık çekilirsek AK Parti’nin yedek lastiğine döneriz” demişti.
Kaynak: CUMHURİYET
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(7 )
Poyraz - Yine satar diyorsun yani
Tam Pazarcılar Onlar - eeee nede olsa ilk kurulan parti 100 senedir hep sattı
M.murtaza Yekayak - Şaşırdım mı ? Hayır neden 22 yıldır hep aynısını yapıyorlar alışmışlar önce saldırı sonra anlaşma ve karşılığında bir şeyler alma ya bunlar camiye çocukları alıştıracağım diye küçük minik yaşlarından rüşvete alıştırmaktalar. Büyüyüncede her konuda kendilerine göre kılıflar buluyorlar sadet- deva ve gelecek hatta dsp-iyi—memleket partisi üzerine birde zafer ve dem -hüdaparı ekle mhp-bbp zaten cumhur ortağı
Bunlar al ver he şey mübah prensip yok proje yok
Adıa siyaset adıda demokrası yersen
Emekli - Resul efendi yeniden refah partisi adaylarını seçimden önce çekmezse yaptığın bu spekülasyona karşıllık o adaylar seni öpsün mü hadi ordan sahtekar .yalancı ak pkk ya oy yok anladın mı ak pkk ya oy vermiyorum
Özgür Kaplan - İşte o zaman ne Yeniden Refah partisine ne de AKEPE' ye oy verilmez, seçmenler dalga geçer alay eder gibi genel başkan ne derse o mu olacak? Ben ne dersem o olur, benden oy değil babayı alırlar.
Halk bu gerizekalı yaklaşımlardan bıktı, halk kendine değer veren, haklarını koruyan, bencil bir yönetim değil sosyal bir yönetim istiyor.
Kocaeli'nde Atasoy başkan, İzmit te Fatma Başkan ile devam ediyoruz.
Emekli - Hadi ordan üç kagıtçı akkoyun aktroll.
Oy Veren Köle - Eğer sayın erbakan bu saatten sonra belediye baskan adaylarını çekerse siyasette yeniden refah tabela partisi sayın erbakanda birahane ülkeyi yönetme iddiasını kaybeder güven biter
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.