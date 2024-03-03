Malatya'da deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan paylaşıma göre, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Meydana gelen depremin derinliği 7.31 km olarak ölçüldü.

Kaynak: CUMHURİYET