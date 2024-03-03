Altın Kiraz’da tecrübe kazandı

ERHAN GALİBİYETİ GETİRDİ

Gruptan çıkma başarısı gösteren iki ekibin mücadelesinde maç adeta karşılıklı olarak gidip geldi. 14 golün atıldığı zorlu müsabakada sahadan galibiyetle ayrılar taraf 8-6’lık skorla Vefa İnşaat oldu. Kazanan ekipte Erhan Gökyeşil, attığı 4 golle galibiyetin mimarı oldu. Öte yandan günün ikinci maçı ise Dergah Ocakbaşı ile Sporterio arasında oynandı ve karşılaşmada yine bol gol vardı.

DERGAH SÜRPRİZE İZİN VERMEDİ

Turnuvanın iddialı takımlarından Dergah Ocakbaşı karşısında zaman zaman etkili olan Sporterio, mücadelenin ilerleyen bölümlerinde zorlanmaya başladı. Rakibi karşısında etkili ve tecrübeli ayakları ile sonuca giden Dergah Ocakbaşı, Oğuzhan Türkmen’in 6 gol ile yıldızlaştığı maçı 10-5’lik skorla kazandı ve grup müsabakalarında yeni bir sürprize izin vermedi.

MAÇLARI SP’LİLER DE İZLEDİ

Bu arada ilimizin patentli tek futbol organizasyonu olan Altın Kiraz Dostluk Futbol Turnuvası’nda oynanan son gün karşılaşmalarını protokol mensupları da izledi. Müsabakayı takip edenler arasında Saadet Partisi’nin (SP) Körfez Belediyesi Meclis Üyesi adayları Ömer Faruk Coşkun ile Recep Sarıdoğan da yer aldı. Turnuvanın organizatörü Metin Özkan, desteklerini esirgemeyen SP’li iki isme de plaketle teşekkür etti.

VEFA İNŞAAT: 8 KÖRFEZ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ: 6

SAHA: Körfez Belediyesi Çim Halı Tesisleri

HAKEM: Eyüp Ensar Akın

VEFA İNŞAAT: Harun Yılmaz **, Abdurrahman Kırmacı **, Özgür Bavaş **, Kadir Çelik ***, Savaş Sönmez **, Erhan Gökyeşil ***, Olgun Kiraz ***

KÖRFEZ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ: Nazım Yazıcı **, Harun Durmuş ***, Zafer Karakaş ***, Bülent Kurt **, Semih Yuca **, Emre Korkmaz ***, Hacı Çoban ** (Fatih Berber **)

GOLLER: Harun Yılmaz, Abdurrahman Kırmacı, Kadir Çelik, Erhan Gökyeşil (4), Olgun Kiraz (Vefa İnşaat), Harun Durmuş (2), Zafer Karakaş (3), Emre Korkmaz (Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü)

SARI KART: Özgür Bavaş (Vefa İnşaat)

DERGAH OCAKBAŞI: 10 SPORTERIO: 5

SAHA: Körfez Belediyesi Çim Halı Tesisleri

HAKEM: Eyüp Ensar Akın

DERGAH OCAKBAŞI: Ramazan Özdamar **, Oğuzhan Türkmen ***, Cengiz Furuncu ***, Serter Keskin ** (Osman Dinçay **), Emrah Savgun ***, Fuat Karaaslan **, Gökhan Özkanlı ***

SPORTERIO: Mustafa Candan **, İsmail Aydın ***, Ferdi Pelit **, Celal Sazak **, Devrim Kaya ***, Muhammed Tercan ***, Mustafa Kurutay **

GOLLER: Oğuzhan Türkmen (6), Osman Dinçay, Emrah Savgun, Gökhan Özkanlı (2) (Dergah Ocakbaşı), İsmail Aydın (3), Devrim Kaya, Muhammed Tercan

SARI KART: Fuat Karaaslan (Dergah Ocakbaşı)