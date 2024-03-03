Emlakçıya sokakta silahlı saldırı... Yaşamını yitirdi!

Olay, saat 12.30 sıralarında Hocabedrettin Mahallesi Karacahisarlı Sokak'ta meydana geldi.
Sokakta yürüyen Alican Kırca, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabancalı saldırıya uğradı.
İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde başından vurulan Kırca'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Polis kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.