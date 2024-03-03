Emlakçıya sokakta silahlı saldırı... Yaşamını yitirdi!

Olay, saat 12.30 sıralarında Hocabedrettin Mahallesi Karacahisarlı Sokak'ta meydana geldi.

Sokakta yürüyen Alican Kırca, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tabancalı saldırıya uğradı.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde başından vurulan Kırca'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.