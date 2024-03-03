Özlü, Başiskele Devlet Hastanesi'nin yapılacağı yeri açıkladı

YAPILACAĞI YERİ AÇIKLADI
Özlü toplantıda, daha önce Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü tarafından duyurusu yapılan Başiskele Devlet Hastanesinin yapılacağı yeri de açıkladı. Toplam 100 yataklı ve tek kişilik odalardan oluşacak olan Başiskele Devlet Hastanesi Seymen Millet Bahçesinin içine yapılacak. Özlü proje ile ilgili, “Millet bahçesi içinde bir alan ayırdık sağlık bakanlığı programına girdi: 100 yataklı ama tek kişilik odalar olarak” ifadelerini kullandı. Özlü konuşmasının devamında, “555 bin metrekare alanda Başiskele Seymen Millet Bahçesi ikinci etabı tamamlanacak. Devlet Hastanesinin burada olduğunun düşünün. Çevre düzenlemeleri ile şehrin görünümü değişecek” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Enver Küçük - Başkanım yakışır ama Gölcük tarafına raylı sistem trafik şu an keşmekeş
Sade Vatandaş - Ne lüzum vardı ya ! Şehr Hastanesine güle-oyanaya gidip-geliyorduk !
İzmi̇tli̇ - Seçim var salla gitsin.şimdiye kadar neden aćıklamadın ve hastahaneyi neden yaptırma girişiminde bulunmadin yasin.bulunamazdın talus seni ham yapardı çünkü. Takiyyeciler.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.