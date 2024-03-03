Özlü, Başiskele Devlet Hastanesi'nin yapılacağı yeri açıkladı

YAPILACAĞI YERİ AÇIKLADI

Özlü toplantıda, daha önce Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü tarafından duyurusu yapılan Başiskele Devlet Hastanesinin yapılacağı yeri de açıkladı. Toplam 100 yataklı ve tek kişilik odalardan oluşacak olan Başiskele Devlet Hastanesi Seymen Millet Bahçesinin içine yapılacak. Özlü proje ile ilgili, “Millet bahçesi içinde bir alan ayırdık sağlık bakanlığı programına girdi: 100 yataklı ama tek kişilik odalar olarak” ifadelerini kullandı. Özlü konuşmasının devamında, “555 bin metrekare alanda Başiskele Seymen Millet Bahçesi ikinci etabı tamamlanacak. Devlet Hastanesinin burada olduğunun düşünün. Çevre düzenlemeleri ile şehrin görünümü değişecek” dedi.