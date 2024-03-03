Gebzelilere toplu konut müjdesi!

31 Mart yerel seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kocaeli’de ilçe belediye başkanları geçtiğimiz aylarda ilan edilmişti. AKP Gebze’de mevcut Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ile yola devam dedi. Gebze Belediye Başkanı ve Adayı Zinnur Büyükgöz bugün Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde düzenlenen programla yeni döneme dair seçim beyannamesini kamuoyu ile paylaştı.
Programda söz alan Zinnur Büyükgöz, 83 tane başlıktan bahsedeceğiz ama 230’a yakın eser hizmet devam edecek. 35 bin insanın tapusunu teslim etik dedik. Kalan bölümleri de önümüzde ki dönemde inşallah bu dönemin sonunda Gebze ilçe sonunda imara dair hiçbir problemi bırakmak niyetinde değiliz. Bu yeni dönem deprem gerçeğine karşı kentsel dönüşümü ve yenilenmenin dönemi olacak. 320 dairelik toplu konut çalışması Kirazpınar bölgesinde yapacağız. 18 Kırsal Mahallelerde yeni imar yolları yapılacak. Yeni Gebze TEM’in kuzeyinde doğacak” ifadelerini kullandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.