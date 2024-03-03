BAŞKAN ADAYI BALIKÇI: "KÖRFEZ KÖY MANTIĞI İLE YÖNETİLİYOR"

MİMAR SİNAN MAHALLESİ SEÇİM KORDİNASYON MERKEZİ'NİN AÇILIŞI

Açılış törenine partililer ve Körfezli vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, Balıkçı burada yaptığı konuşmada vatandaşların sorunlarını dinledi ve çözüm önerilerini paylaştı. Balıkçı, vatandaşlara projelerini anlatarak destek istedi ve seçim sürecinde birlikte hareket etme çağrısında bulundu.

ŞEHİRLEŞME SÜRECİNİ OLUMSUZ ETKİLEDİĞİNİ BELİRTTİ

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Körfez Belediye Başkan adayı Tayfun Balıkçı, seçim çalışmaları kapsamında yaptığı açıklamada, Körfez'in köy mantığı ile yönetildiğini ve bu durumun şehirleşme sürecini olumsuz etkilediğini belirtti. Balıkçı, belediyenin şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışına ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, halkın belediye kararlarına daha fazla katılım sağlaması gerektiğini ifade etti. Adaylık sürecinde Körfez halkının sorunlarını dinleyen ve çözüm önerileri sunan Balıkçı, belediyenin altyapı, ulaşım, çevre ve sosyal hizmetler gibi alanlarda daha etkin ve verimli hizmet sunması gerektiğini dile getirdi. Körfez'in potansiyelinin yeterince değerlendirilmediğini belirten Balıkçı, şehrin ekonomik ve sosyal kalkınması için yeni projeler ve yatırımların hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

VİZYONER VE YENİLİKÇİ BİR BELEDİYE YÖNETİM ANLAYIŞI

Körfez'in geleceği için vizyoner ve yenilikçi bir belediye yönetimine ihtiyaç olduğunu vurgulayan Tayfun Balıkçı, halkın beklentilerine uygun, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışıyla belediyeyi yönetmeyi hedeflediğini belirtti. Balıkçı, seçildiği takdirde Körfez'i çağdaş ve yaşanabilir bir şehir haline getirmek için çalışacaklarını ve halkın desteğiyle başarılı projelere imza atacaklarını ifade etti. Açılış töreninde konuşan Tayfun Balıkçı, Körfez'in sorunlarını çözmek için projeler geliştirdiklerini ve halkın desteğiyle bu projeleri hayata geçireceklerini belirtti. Balıkçı, Mimar Sinan Mahallesi'nin de içinde bulunduğu Körfez'in her mahallesine eşit hizmet götüreceklerini vurgulayarak, belediyecilik anlayışlarının katılımcı ve şeffaf olacağını söyledi. Balıkçı, halkın taleplerini dikkate alacaklarını ve Körfez'i daha yaşanabilir bir şehir haline getireceklerini ifade etti. Körfez Belediye Başkan adayı Tayfun Balıkçı, Körfez'in köy mantığı ile yönetildiğini ve bu durumun şehrin gelişimine engel olduğunu belirtti. Balıkçı, liman ve sanayi kenti olmasından dolayı Körfez'in birçok sorunla karşı karşıya olduğunu vurgulayarak, on yıl boyunca meclis üyeliği yapmış olmanın verdiği deneyimle bu sorunları çok iyi bildiğini ifade etti.

HER KESİME UYGUN PROJELER

Balıkçı, her alanda her kesime uygun projelerinin olduğunu belirterek, köy projeleri, üretime dayalı projeler, sosyal ve kültürel projeler ile kreş projeleri gibi çeşitli alanlarda çalışmalar yapacaklarını söyledi. Körfez'in gelir kaynaklarıyla vatandaşlara istihdam sağlayacaklarını ve ortak akıl ile birlikte Körfez'i yöneteceklerini belirten Balıkçı, şehrin kalkınması ve refahı için kararlılıkla çalışacaklarını dile getirdi. Mimar Sinan Mahallesi Seçim Kordinasyon Merkezi'nin açılışına katılan partililer de Tayfun Balıkçı'ya desteklerini belirterek seçim sürecinde aktif rol alacaklarını dile getirdi. Mahalle sakinleri ise Balıkçı'nın projelerini merakla beklediklerini ve kendilerine yönelik çözüm önerilerini memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Balıkçı, konuşmasını saygı ve sevgi ile selamlayarak tamamladı ve Körfez halkına güven veren bir yönetim anlayışıyla şehri daha ileriye taşıyacaklarını sözlerine ekledi.