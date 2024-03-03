Eniştesini öldürdü, üzerinden arabayla geçti

Kayseri Melikgazi ilçesinde Yener Koçer ile eniştesi Sertan Temel arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Koçer yanında getirdiği tabancayla eniştesine ateş etti.
BAŞINA 3 KURŞUN SIKTI, ARAÇLA ÜZERİNDEN GEÇTİ
Başına 3 kurşun isabet ettiği belirtilen Sertaç Temel yere yığıldı. Bu sırada otomobiline binen Koçer, çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında yerde yatan eniştesinin üzerinden geçti.
Bu yaşananlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedilirken, Koçer daha sonra otomobille bölgeden uzaklaştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Temel’in hayatını kaybettiği belirlendi.
GÖZALTINA ALINDI
Polis ekiplerinin yaptığı çalışma ile otomobille olay yerinden kaçan cinayet şüphelisi Koçer, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.