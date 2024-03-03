Eniştesini öldürdü, üzerinden arabayla geçti

Kayseri Melikgazi ilçesinde Yener Koçer ile eniştesi Sertan Temel arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Koçer yanında getirdiği tabancayla eniştesine ateş etti.

BAŞINA 3 KURŞUN SIKTI, ARAÇLA ÜZERİNDEN GEÇTİ

Başına 3 kurşun isabet ettiği belirtilen Sertaç Temel yere yığıldı. Bu sırada otomobiline binen Koçer, çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında yerde yatan eniştesinin üzerinden geçti.

Bu yaşananlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedilirken, Koçer daha sonra otomobille bölgeden uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Temel’in hayatını kaybettiği belirlendi.

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerinin yaptığı çalışma ile otomobille olay yerinden kaçan cinayet şüphelisi Koçer, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.