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Kocaeli'de hava yarın parçalı bulutlu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli yarın Parçalı Bulutlu, sıcaklık 17 derece olarak tahmin edildi.

Kocaeli'de hava yarın parçalı bulutlu! mask

SaatSıcaklık (°C)Hissedilen Sıcaklık (°C)Nem (%)Ort. Rüzgar Hızı (km/sa)Maks. Rüzgar Hızı (km/sa)
PAZARTESİ24.00 - 03.00999629
PAZARTESİ03.00 - 06.00779626
PAZARTESİ06.00 - 09.008896311
PAZARTESİ09.00 - 12.00111177216
PAZARTESİ12.00 - 15.00171758621
PAZARTESİ15.00 - 18.00161671320
PAZARTESİ18.00 - 21.00121293719
PAZARTESİ21.00 - 24.009994416

03 Mar 2024 - 22:57 - Gündem

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