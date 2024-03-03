Müstakil ev için devlet desteği! Bu şartlar altında ev sahibi olmak artık kolay!

Prefabrik ev desteği için talep edilen şartlar neler?

Prefabrik ev inşa ederek, yeni ev bir ev sahibi olmak isteyen kişiler için, bazı şartlar altında, ev yapımı sürecinden maliyetinin bir kısmı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından karşılanmakta. Fakat, bu destek yararlanmak isteyen kişilerden bir takım şartlar talep edilmektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan prefabrik ev desteği ile ilgili bilgiler ise şu şekilde;

Prefabrik ev yapımı desteğinden yararlanmak isteyen kişilerin öncelikle ihtiyaç sahibi olması ve Bakanlık tarafından talep edilen bazı şartları taşıyor olması gerekmektedir. Gerekli şartları sağlayan kişilere, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla 300 bin TL’lik prefabrik ev yardımı yapılacaktır.

Prefabrik evler her alana kurulur mu?

Prefabrik evlerin ev inşa etmenin bilinen en pratik yolu olması ve uygun bir konut seçeneği nedeniyle, son zamanlarda bir hayli yoğun ilgi görmeye başladı. Prefabrik, evin daha uygun maliyetli olması için prefabrik evlerin yerleşeceği arsanın kişilere ait olması halinde maliyet daha da azalacaktır.

Prefabrik ev inşa etmek isteyen kişilerin şunu bilmesinde yarar var. Prefabrik evlerin herhangi bir araziye kurulabileceği düşüncesi doğru değil. Prefabrik evlerin kurulabilmesi için de arazilerde, betonarme evlerin yapımı için geçerli olan imar şartları taşıyor olması gerekmektedir.

İmara aykırı olan prefabrik ev inşa edilmesi durumunda, ciddi para cezası uygulanarak, evler yıkılacaktır.

Bu ve bunun gibi bir sorunlar yaşamak istemeyen, kişiler arazinin bulunduğu bölgedeki belediyenin imar müdürlüğünden gerekli bilgiler alması ve prefabrik ev yapımı bu bilgiler doğrultusunda yapması gerekmektedir.