İsrail ajanı idam edildi

Tesnim Haber Ajansı'na göre, İsfahan'daki bir savunma sanayi tesisine 28 Ocak 2023 tarihinde saldırı planı hazırlığındayken gözaltına alınan bir kişi idam edildi.
Mossad adına faaliyet gösterdiği öne sürülen söz konusu kişinin kimlik bilgilerine ilişkin detay verilmedi.
29 OCAK'TA İNFAZ EDİLMİŞTİ
Aynı suçlamayla 18 Eylül 2023'te idama mahkum edilen 4 kişinin cezası 29 Ocak'ta infaz edilmişti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.