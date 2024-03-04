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İsrail ajanı idam edildi

İran'da, İsrail istihbarat servisi Mossad adına faaliyet gösterdiği suçlamasıyla bir kişinin idam edildiği bildirildi.

Anadolu Ajansı
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İsrail ajanı idam edildi mask

Tesnim Haber Ajansı'na göre, İsfahan'daki bir savunma sanayi tesisine 28 Ocak 2023 tarihinde saldırı planı hazırlığındayken gözaltına alınan bir kişi idam edildi.

Mossad adına faaliyet gösterdiği öne sürülen söz konusu kişinin kimlik bilgilerine ilişkin detay verilmedi.

29 OCAK'TA İNFAZ EDİLMİŞTİ

Aynı suçlamayla 18 Eylül 2023'te idama mahkum edilen 4 kişinin cezası 29 Ocak'ta infaz edilmişti.

04 Mar 2024 - 00:09 - Dünya

Mahreç  Anadolu Ajansı

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