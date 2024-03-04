Skandallar bitmiyor! Anagold 27 işçiyi işten çıkardı

Erzincan İliç'te 9 işçinin milyonlarca ton siyanür ve sülfürik asitli toprağın altında kalmasının 19. gününde altın madenini işleten Anagold, 27 işçiyi çıkardı.
Gazeteci İsmail Saymaz'ın sosyal medya hesabından paylaştığı belgeye göre Anagold, işten çıkarmaya "şirketin madencilik faaliyetlerinin durdurulmasını" gerekçe gösterdi.
"İŞÇİLER İLİÇ MEYDANI'NDA TOPLANIYOR"
Saymaz, bir işçiye gönderilen tebligatı da yayınladığı mesajında şu ifadeleri kullandı: "İliç’te 9 işçinin göçük altında kaldığı altın madeninde bugün 27 işçi sözleşmesi uzatılmayarak işten atıldı. Gerekçe olarak maden faciası gösterildi. Diğer işçiler 1 Nisan’a kadar izinli olacak. Seçimden sonra durum değerlendirilecek. İşçiler İliç Meydanı’nda toplanıyor."
İliç’te 9 işçinin göçük altında kaldığı altın madeninde bugün 27 işçi sözleşmesi uzatılmayarak işten atıldı.— İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) March 3, 2024
Gerekçe olarak maden faciası gösterildi.
Diğer işçiler 1 Nisan’a kadar izinli olacak. Seçimden sonra durum değerlendirilecek.
İşçiler İliç Meydanı’nda toplanıyor. pic.twitter.com/gj1m8XaRzL
Kaynak: SÖZCÜ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.