Büyükakın açıkladı: Teleferik o tarihte açılıyor!

Kartepe Belediye Başkanı ve adayı Mustafa Kocaman’ın seçim beyannamesini açıkladığı toplantıda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Hayal satmadık yapacağımız şeyleri anlattık” dedi. Bu şehrin 50 yıllık hayalini gerçekleştirdiklerini ifade eden Büyükakın, “Zamanında bizi tiye alanlar, Kartepe masalları diyenler önümüzdeki birkaç gün içinde biraz mahcup olacaklar. Ben mahcup olsunlar istemiyorum biz belediye başkanları bu kentteki herkesin belediye başkanıyız, teleferiği onlar için de yaptık. Tramvay yaptık ara kablolu dediler onlar da bindi yararlandı, onların da hayallerini gerçekleştirmeye devam edeceğiz” dedi.

‘LAF DEĞİL, İŞ YAPARIZ’

Cumartesi günü teleferiğin ilk binişini gerçekleştirileceğini belirten Büyükakın, “Biz dediğimizi yaparız, verdiğimiz sözü tutarız, laf değil iş yaparız. Çalışamadan emek vermeden olmuyor, çalışınca oluyor. Nasip olursa Cumartesi teleferiğin ilk binişini gerçekleştireceğiz. Bu hafta ilçe belediyelerimizin toplantılarına katıldım, biz bir takımız demek için katıldım. Bütün projeleri beraber hazırladık ve beraber yapacağız demek için katıldım, bu vaatlerin arkasında ben de varım demek için buradayım” diye belirtti.