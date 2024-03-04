04 Mar 2024 - 00:53- Gündem G:

Halil Konakçı’nın Kocaeli programı iptal edildi

Kocaeli’ye programa gelmeye hazırlanan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik hakaretleri ile bilinen Halil Konakçı’nın programı iptal edildi.

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Halil Konakçı’nın Kocaeli programı iptal edildi mask

İlim Yayma Cemiyeti Kocaeli Şubesinden bu akşam program öncesinde yapılan yazılı açıklamada, hocanın rahatsızlığı nedeniyle programın ileri bir tarihe ertelendiği, tarih belirlenince ayrıca duyurulacağı ifade edildi. İlim Yayma Cemiyeti Kocaeli Şubesinin organize ettiği “ Büyük Mirasımız: Ayasofya/Çanakkale” konferansına konuşmacı olarak katılacak olan Konakçı, saat 19.30’da Kocaeli Kongre Merkezinde olacaktı.
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04 Mar 2024 - 00:53 - Gündem

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