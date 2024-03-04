KARTEPE'DE FESTİVALLER İPTAL! KOCAMAN NEDENİNİ AÇIKLADI!

KARTEPE'YE HİZMET EDECEĞİZ VE KATKIDA BULUNACAĞIZ

Biz beyanname odaklı yöneticiler değiliz. Milletimizin önceliği değişirse elbette onları da yaparız. Kartepe öyle bir yer ki 5 dakikada bisiklet ile İzmit’e gidebiliyorsunuz. Deprem korkusu olmayan 3-4 katlı evlerimizde huzurla yaşıyoruz. Metro hattı, yeni yapılacak hızlı trenin Kocaeli’nin merkez istasyonu Kartepe’de, artık bizim bir teleferiğimiz, Ormanya’mız, adliyemiz, uluslararası fuar merkezi, Cengiz Topeli’miz var. Biz söz verdiğimiz tüm projeleri yapacağız. Güçlü, kalkınmış bir Kartepe’ye hizmet edeceğiz ve katkıda bulunacağız.

EDOK KOMUTANLIĞINA MİLLET BAHÇESİ

Kartepe’ye devlet hastanesi için tüm hazırlıklar yapıldı ve yatırım programına alındı. 100 yataklı hastanemiz Diş Hastanesinin yanında hayat bulacak. Körfez-Kartepe metro hattı bakanlığımız yapacak ve metroya bineceğiz. EDOK Komutanlığında 1000 dönümlük alanda Millet Bahçesini yapacağız. Derbent meydan projesini yapacağız. Maşukiye giriş kavşağının ikinci etabını yapacağız ve seçimden sonra başlayacağız. Suadiye Çepni Duble yolunu 2019’da yapamamıştık. Çünkü Karayolları müsaade etmedi. 18 uygulamasını yapıp derhal bu çalışmayı yapacağız. Ataşehir Kent çarşısı için yerimiz hazır. Haftanın belli günlerinde semt pazarı diğer günlerinde ise çarşı olarak kullanılacak. İstasyon Mahallesindeki trafik sıkışıklığını biliyoruz. İstasyon Mahallesinde katlı otopark yaparak otopark sorunun çözeceğiz. İstasyon Mahallesi’nin Ataevler bölgesinden D-100’e çıkış ile ilgili sorunun çözümü için çalışma yapıyoruz. Mezarlık düzenlemeleri devam ediyor. Kent estetiği için prestijli caddelerimize devam edeceğiz.

KÖYLERDE ŞUYULANDIRMAYI BİTİRECEĞİZ

Kartepe’de artık şuyulandırmayı bitirmek istiyoruz. Tüm köylerimizde ve beldelerimizde şuyulandırmayı bitireceğiz. Sıfır atık ile tasarruf eden bir belediye olmak istiyoruz. Tarım ve hayvancılık çalışmaları ile ilgili desteklemelerimizi yapmaya devam edeceğiz. Sapanca yolu üzerinde ek hizmet binamızın yanında belediyemize 140 dönümlük arazi kazandırdık. Bu alanda bir AVM yapmak istiyoruz. Gençlerimizin bir arada olacağı, sosyalleşeceği bir yer olmasını istiyoruz. Aynı zamanda bu proje ile belediyemize de bir kaynak oluşturmak istiyoruz. Çocuklarımıza bir Aqua Park kazandırmak istiyoruz. İkinci olimpik yüzme havuzu kazandıracağız. 6 spor salonumuz var. Bunları çoğaltacağız. Su sporları merkezi yapacağız. Engelsiz akademi yapacağız. Mahalle spor kompleksleri yapacağız. Spor ve sporcuya destek vermeye devam edeceğiz. Eğitime destek vereceğiz. Kadim gençlik çalışmasını yapmaya devam edeceğiz. Kartepe’de genç akademi 3’ü açacağız. Sosyal desteklerimizi ve sosyal tesislerimizi yapmaya devam edeceğiz. Kartepe Kent meydanında 600 kişilik kültür sanat merkezini yapacağız. Belli bölgelere düğün solanları ve kültür merkezleri yapacağız.

FESTİVALLER O ZAMANA KADAR İPTAL

Suadiye, Çepni ve Şefkatiye mahallelerimize hitap eden bir mesire alanı yapacağız. Sağlık kent konutlarının yanında kent yaşam parkı yapacağız. Maşukiye kültür park ek tesisi yapacağız. Festivallerimizi devam edeceğiz ama Filistin’de bu zulüm bitmedikçe festival yapmayacağız. Ama ben inanıyorum ki bir gün kazanacağız. O gün festivallerimizi yapacağız. Eşme-Uzuntarla doğa Yürüyüş Parkuru ve Gölpark projesi yapacağız. Büyükşehir ile birlikte hayata geçireceğiz. İzmit’e SEKA Park neyse bu çalışmada aynısı olacak. Kocaeliler göle kavuşacak. Göle bir tesis yapmayacağız. Gölü koruyarak doğal bir parkur yapacağız. Buranın içme suyu havzası olduğunu unutmadan hareket edeceğiz. Müzelerimizle Kartepe’de birçok turizm alanları olacak. Uluslararası Fuar Merkezi 320 dönümlük alana inşa edilecek. İçinde fuar merkezi, AVM, kafeler olacak. Bu eser Kartepe’ye yapıldığında ilçenin gelişimi çok hızlı olacaktır. Kartepe Çocuk Park ve Macera alanı yapacağız.”