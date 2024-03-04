04 Mar 2024 - 01:16- Sağlık G:

Zayıflamak için nohut yiyin

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Zayıflamak için nohut yiyin mask

ABD’li ünlü dahiliye uzmanı Dr. Lawrence Deck’e göre, yiyeceklerin mideden bağırsaklara geçişini yavaşlatan, böylece geç acıkmayı sağlayan GLP-1 hormonunun seviyesini yükselten Akkermansia adlı bir bakteri var. Bu bakteri probiyotik olarak satılırken GLP-1’i yükseltmenin en doğal yoluysa lif zengini gıdalar tüketmek. Lif zengini gıdaların başında da nohut dahil baklagiller, tam tahıllar ve yeşil yapraklı sebzeler geliyor. Dr. Deck günde en az 10 gram lif tüketmeyi önerdi.
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04 Mar 2024 - 01:16 - Sağlık

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