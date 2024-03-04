Zayıflamak için nohut yiyin

ABD’li ünlü dahiliye uzmanı Dr. Lawrence Deck’e göre, yiyeceklerin mideden bağırsaklara geçişini yavaşlatan, böylece geç acıkmayı sağlayan GLP-1 hormonunun seviyesini yükselten Akkermansia adlı bir bakteri var. Bu bakteri probiyotik olarak satılırken GLP-1’i yükseltmenin en doğal yoluysa lif zengini gıdalar tüketmek. Lif zengini gıdaların başında da nohut dahil baklagiller, tam tahıllar ve yeşil yapraklı sebzeler geliyor. Dr. Deck günde en az 10 gram lif tüketmeyi önerdi.