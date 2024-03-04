Borsa yatırımcısı Serkan Ünal, büyük resmi işaret etti!

Görüşlerini X hesabından paylaşan Serkan Ünal, "Eğer büyük resmi geçmişe bakarak görebiliyorsak, hem küçük resme takılmayız hem de hata yaparak tecrübe biriktirmemize kalmaz. Bunun içinde yapılacak şey basit. Geçmiş 50 yılda 100 yılda farklı enstrümanların bileşik getirileri ne olmuş, bu getirinin kaynağı olan dinamikler neler? Gelecekte de bu dinamikler etkilerini sürdürür mü? Bu sorulara yanıt verdikten sonra çok daha rasyonel kararlar alabiliriz. Yoksa yatırımcıların büyük çoğunluğunun sürekli yapıp ders almadıkları hataları yapmaya devam ederiz" değerlendirmesinde bulundu.

Eğer büyük resmi geçmişe bakarak görebiliyorsak, hem küçük resme takılmayız hem de hata yaparak tecrübe biriktirmemize kalmaz. Bunun içinde yapılacak şey basit. Geçmiş 50 yılda 100 yılda farklı enstrümanların bileşik getirileri ne olmuş, bu getirinin kaynağı olan dinamikler…

Ünal'ın gönderisinin altındaki gelen yorumda "Pek çok başarılı yatırımcının 3 ortak noktasıymış

1-Başarılı yatırım hiçbir şey yapmamayı gerektirir.

(Sabır)

2-En iyi strateji en basit stratejidir şeklinde yol alıyorlar

3- Gürültüden kaçış- odaklanma becerisi.

(Yatırım yaptığın enstrümanın uzun vadeli temellerine bakmak)" ifadeleri yer aldı.

Pek çok başarılı yatırımcının 3 ortak noktasıymış

1-Başarılı yatırım hiçbir şey yapmamayı gerektirir.

(Sabır)

2-En iyi strateji en basit stratejidir şeklinde yol alıyorlar

3- Gürültüden kaçış- odaklanma becerisi.

(Yatırım yaptığın enstrümanın uzun vadeli temellerine bakmak)

— Muzaffer Özalp

Serkan Ünal kimdir?

Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 2005 yılında mezun olan Serkan Ünal, işletme üzerine TOBB ETÜ’de yüksek lisans ve Ufuk Üniversitesi’nde doktora yapmıştır. Yurt dışında ve Türkiye’de büyük ölçekli yatırım projelerinde görev almış olan Ünal, ulusal ve uluslararası akademik dergi ve kitaplarda çok sayıda yayın kaleme almıştır. Akademik yayınlarına ve borsa yatırımcılığına devam eden Serkan Ünal, halen Ufuk Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmayı sürdürmektedir.