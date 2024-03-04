REFAH PARTİSİ KANDIRA’ DA BÜYÜK MİTİNG YAPTI

Sözlerine; Kandıra'nın evladıyım. Bu ilçede doğdum. Bu ilçede büyüdüm. Bu ilçede esnaflık yapıyorum. Sizden biriyim. Burada yaşadığım için sorunlarınızı yaşayarak biliyorum. diyerek başlayan Gödek’ in içten konuşmaları büyük takdir topladı.

Sonrasında siyasi konuşmasına başlayan Gödek siyasi vizyonu ile de büyük beğeni kazandı.

KANDIRALILAR KÖYLERİNE DÖNECEK, KALKINMA BURADAN BAŞLAYACAK.

İşte o konuşma;

"Kandıra’ da hayvan borsası kuracağız. Tarımda allım garantisi getireceğiz. Belediye eliyle çiftçinin mahsulünü alacağız. Son tüketici ile buluşturacağız. Haydi köyümüze dönelim projesini başlatacağız. Milletvekilli seçimlerinde ortaya koyduğumuz söylemlerden dolayı Kandıra halkı bize rekor oy verdi. Verilen oylar Ankara’ nın gözünü açtı. Kandıra artık Kocaeli siyasetinin merkezindedir. Yeni hedef Kandıramızı ülke siyasetinin gündemine sokmaktır. Kandıra İstanbul'un hemen yanında devasa yüzölçümü olan çok önemli bir ilçedir. Bu ilçeyi tarım ve hayvancılık merkezi haline getireceğiz. Kandıra insanı şehirlerden ayrılıp köylerine tekrar dönecek. Burada oluşturduğumuz sinerji ülkemize örnek olacak. Cumhuriyetin ikinci yüzyılının kalkınma hamlesini Kandıradan başlatacağız. 1992 doğumluyum. Bunları yapacak enerjim var. Ülkenin en köklü siyasi geleneğinden geliyorum. Bu projelerde bizimle çalışacak akademik kadromuz, sahada ter dökecek insanlarımız var. Göreceksiniz Bütün ülkeye örnek olacağız. Dünya bizi konuşacak." diye konuştu.

ARAS: AK PARTİ HALKI UNUTTU, SONU ANAVATAN GİBİ OLACAK

Genel seçimlerde partisi tarafından kendisine verilen üçüncü sıra milletvekili adaylığından Levent Gödek lehine çekilerek gençlerin ve Kandıralıların gönlünü kazanan Mehmet Aras açık hava mitinginde Gödek’ i yalnız bırakmadı. Konuşmasında Gödek’ e desteğini bir kez daha açıklayan Aras Kandıralılardan büyük alkış aldı.

Siyasetin duayen ismi Aras konuşmasında siyasi tecrübelerini aktardı. Atatürk haricinde tüm siyasi aktörlerin icraatlarını birebir gördüm. O dönemleri yaşadım diyen Aras, "Ak partinin artık yolun sonuna geldiğini ilan etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı dönem belediye başkanlığı yapan ve refah partisi döneminde uzun yıllar Erdoğan ile yol yürüyen Aras Erdoğan’ a seslendi. Bu seçim Yeniden Refah Partisinin yükseliş seçimi olacak. Kocaeli’ de Kandıra başta olmak üzere birçok belediyeyi kazanacağız. Artık yolun sonuna geldin. Bu seçim senin için çöküş dönemi başlıyor. Refah partisinden aldığın bayrağı Yeniden Refah Partisine teslim edeceksin. Sonun Mesut Yılmaz gibi olacak. Anavatan partisi gibi olacak." dedi