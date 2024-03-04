TIR'a çarpan otomobilin tavanı koptu: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, TEM Otoyolu İzmit ilçesi geçişi Gültepe Dinlenme Tesisleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan O.U. idaresindeki SIG X 8181 Almanya plakalı BMW marka otomobil aynı yönde giden M.A. hakimiyetindeki 15 ACS 136 plakalı Daf marka tırın dorsesine arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçlar 30 metre sürüklenirken, BMW marka otomobilin tavanı koptu. Sürücü O.U., sağ koltuktaki Serkan Küçük ve arka koltuktaki S.Ç. isimli yolcular otomobilde sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobilden çıkartılan O.U. ve S.Ç., ilk müdahalelerinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesine sevk edildi. Serdar Küçük ise ambulansta yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Öte yandan, S.Ç.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Olay yeri inceleme ekiplerin yaptığı çalışmada otomobilde boş alkol şişeleri olduğu görüldü. Kaza sebebiyle TEM Otoyolu’nun İstanbul istikametine trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekiplerince kontrollü geçişlerin sağlandığı trafik kazalı araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından normal seyrine döndü.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.